Premis Ciutat de Palma: Joan Cabot guanya el de periodisme; Elm Puig, el de poesia; Silvia Ventayol, el d'audiovisual; i El Somni Produccions, el d'arts escèniques

La gala de lliurament dels Premis Ciutat de Palma s'ha celebrat aquest dijous al Teatre Principal de Palma. «El món de la creació artística i el coneixement s'han de donar la mà amb la societat civil per teixir estratègies compartides. L'estima pels llibres, la creació artística i la divulgació s'han d'oposar a les cadenes de notícies falses, la desconfiança a la ciència o la propagació de calúmnies, que semblen estar tan de moda avui», ha remarcat el batle de Palma, José Hila.

Antoni Arencón ha estat guardonat amb el Llorenç Villalonga de Novel·la per 'De tots els verins, el seu secret et donaré'; Elm Puig ha rebut el premi Joan Alcover de Poesia pel poemari 'Planeta latent', i K12 ha estat premiat amb el Bonet de Sant Pere de Música per l'àlbum 'Two years in K12'.

D'altra banda, el Margaluz d'Arts Escèniques ha estat per a El Somni Produccions per l'obra 'Paradís'; Silvia Ventayol ha rebut el guardó Maria Forteza d'Audiovisuals per la peça 'Mr Death', i Daniel Piqueras ha estat premiat en la categoria de Còmic per 'El pequeño de la manada'.

Pel que fa al premi Montserrat Casas de Recerca, l'han rebut Alberto López i Fernando Caro per 'Palma i la ciutadania invisible' i Joan Cabot ha estat guanyador del Miquel dels Sants Oliver de Periodisme pel podcast 'Sa Porta'.

Finalment, el premi Guillem Sagrera d'Arquitectura l'han rebut Carles Oliver, Xim Moyà, Antonio Martín i Alfonso Reina, per vuit habitatges de protecció pública impulsats per l'Ibavi; i el guardó Antoni Gelabert d'Arts Visuals ha estat per a Juan Carlos Bracho per 'Imitació a la vida', un vídeo performance.

La periodista Mar Puigserver ha presentat l'acte i el guitarrista i compositor Jaume Tugores i el saxofonista David González han acompanyat el lliurament amb música en directe.