[VÍDEO] Valtònyc i Ana Tijoux presenten 'Hijo de la Rebeldía'

El cantant mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, exiliat a Brussel·les a causa de la persecució per raons polítiques que pateix a l'Estat espanyol, ha anunciat a través de les seves xarxes la publicació d'un nou tema musical amb la rapera francoxilena, Ana Tijoux.

Valtònyc ha explicat que Ana Tijoux el va anar a visitar a Brussel·les i «vàrem quedar d'acord que faríem alguna cosa junts, amb la condició que fos combatiu i amb molta denúncia social». Després d'un any de feina, ara publiquen el videoclip i cançó titulats 'Hijo de la Rebeldía'.

Anamaría Tijoux Merino (Lilla, França; 12 de juny de 1977), coneguda pel seu nom artístic d'Ana Tijoux és una cantant, música, MC, lletrista i compositora de rap xilena. Va obtenir reconeixement a Amèrica Llatina com la MC femenina del grup de hip hop Makiza a finals de 1990, generalitzant el seu èxit arran del seu segon àlbum en solitari, 1977. Durant l'última dècada ha actuat per diversos països d'Amèrica Llatina, Europa i els Estats Units. La seva música es pot considerar com a hip-hop fusió que l'ha portat a posicionar-se en l'escena musical internacional com una gran exponent del seu gènere.