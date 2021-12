Art Jove lliura els premis de Disseny Gràfic i d’Arquitectura i Disseny d’Interiors 2021

La final dels certàmens de Disseny Gràfic i d'Arquitectura i Disseny d'Interiors Art Jove 2021, que organitza la Conselleria d'Afers Socials i Esports, a través de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), ha atorgat els seus premis, aquest dissabte a Casa Planas, a Palma.



El primer premi del certamen de Disseny Gràfic ha estat per a Laura Caldentey per 'Capgira la teva creativitat', mentre que en el certamen d'Arquitectura i Disseny d'Interiors, en la modalitat de projectes realitzats, el primer premi ha estat per 'Casa Colònia' d'Aina Bigorra i Joan Pizà, i en la categoria de projectes de futur, el guanyador ha estat Tomás Rosselló, per 'Ca na Joaneta'.



Pel que fa als segons premis, el de Disseny Gràfic ha estat per a Guillem Contestí, per 'Desplega la teva creativitat'; per 'Ecosistema productiu' de Xavier Oliver Vall-llossera en la modalitat de projectes realitzats d'Arquitectura i Disseny d'Interiors, i en la de projectes de futur del mateix certamen, per a Rosa Robador, Maria Valtueña i Emilio Ferrin per 'Interislismo'.

El premi del Certamen de Disseny Gràfic està dotat amb un import total de 7.000 euros, repartit amb un primer premi de 1.500 euros en metàl·lic, més una dotació de 4.500 euros en total, (IVA no inclòs), en concepte d'honoraris per desenvolupar la proposta gràfica i l'espot publicitari de l'Art Jove al llarg del 2022, mentre que es destinen 1.000 euros a pagar el segon premi o dos segons ex aequo o un segon i tercer premi, segons el jurat determini.

El premi del Certamen d'Arquitectura i Disseny d'Interiors està dotat amb 9.000 euros, repartits, en el cas de projectes de futur, en un primer premi de 2.000 euros en metàl·lic i una dotació de 1.000 euros en metàl·lic destinada a pagar dos segons premis de 500 euros o un segon i un tercer premi, amb la distribució monetària que el jurat cregui oportuna. Quant a la categoria de projectes realitzats, un primer premi de 2.000 euros en metàl·lic i una dotació de 3.000 euros, destinada a dissenyar, produir i muntar l'exposició del certamen d'Arquitectura i Disseny d'Interiors i de Disseny Gràfic de l'edició de 2023, mentre que una dotació de 1.000 euros en metàl·lic es destina a pagar dos segons premis de 500 euros o un segon i un tercer premi, amb la distribució monetària que el jurat cregui oportuna.