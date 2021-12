El vicepresident de contingut de Netflix a l’Estat remarca que els interessa el «talent» en qualsevol llengua: «L'important és la història que es vol contar»

El vicepresident de contingut original de Netflix a l’Estat espanyol i Portugal, Diego Ávalos, ha estat entrevistat per El País en relació a la nova Llei de l'Audiovisual. La normativa eximeix les multinacionals estrangeres d'haver de produir un percentatge dels seus continguts en català, gallec i basc, segons el projecte impulsat pel Govern espanyol. Però Esquerra Republicana ha amenaçat de no donar suport els Pressupostos per al 2022 si no s'inclou en l'obligació aquestes empreses i la discussió política continua oberta. En aquest context, Ávalos ha assegurat que el compromís de la companyia nord-americana amb l'Estat espanyol és «ferm» i els interessa «el talent en qualsevol idioma».

«Espanya té uns recursos i una diversitat geogràfica impressionant. Estam produint o hem produït a 13 de les comunitats autònomes i intentam fer-ho a més. La diversitat geogràfica, cultural i de talent és realment impressionant, cosa que fa que sigui un país molt atractiu no només per a produccions espanyoles, sinó també per a altres produccions de Netflix», ha remarcat.

Demanat per la possible nova normativa, Ávalos ha explicat que Netflix «sempre respectarà la legalitat i les normes que s'estableixin».

Sobre l'interès dels usuaris de la plataforma per sèries i pel·lícules produïdes, doblades o subtitulades en català o gallec, el vicedirector ha destacat que la gent «veu el contingut de diferents maneres, no només subtitulat. Una sèrie com El joc del calamar, la gent la veu de diferents maneres: subtitulat, doblat, doblat amb subtítols, i el més important és que es vegin aquestes històries. Nosaltres ens centram en quin és l'origen d'aquestes històries. Treballar amb creadors i creadores com Isabel Coixet, Oriol Paulo, etcètera, la veritat és que ens dona aquesta amplitud i aquesta diversitat que cercam. Si arriben en diferents llengües cooficials, genial. Ens interessa el talent en qualsevol idioma. El que ens importa és quina visió tenen aquest creador o aquesta creadora per explicar les seves històries i nosaltres donam suport al germen que és la idea. La idea vendrà en un idioma o en un altre, però el més important és la història que es vol explicar».