L'OCB de Manacor projectarà el documental 'Nosaltres els vencedors' d'Antoni M. Thomàs en el proper Dilluns de l'Obra

L'Obra Cultural Balear de Manacor ha organitzat la projecció de 'Nosaltres, els vencedors', en el qual hi participen fins a deu historiadors i especialistes en memòria històrica i familiars descendents dels personatges que varen rebre honors durant la dictadura. La projecció tendrà lloc el dilluns, 29 de novembre a les 20 hores, a la sala La Fornal de Manacor i serà presentat per l'investigador i periodista Antoni Tugores.

Sinopsi

Historiadors i especialistes en memòria històrica indaguen sobre la identitat i els actes d’aquells que participaren en el cop d’Estat del 36 a Mallorca i la posterior repressió.

Per primera vegada s’indaga sobre la identitat, personalitat, accions i fets d’aquells que directament ordenaren o participaren en el cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 i en la repressió posterior. Personatges que durant la llarga dictadura franquista varen rebre honors i prebendes, apareixen ara amb el seu vertader rostre, marcat per la història recuperada.

Però també i per primer cop, el documental dona veu a familiars descendents d’aquells protagonistes de la repressió, encarant-se voluntàriament amb la càmera, per a donar testimoni de records personals o per a relatar el dolorós descobriment de les desconegudes accions delictives dels seus parents, llargament ocultades.

D’alguna manera 'Nosaltres, els vencedors' tanca el cercle iniciat per 'Nosaltres, els vençuts', el documental que per primer pic a les Illes Balears donà veu a les víctimes de la repressió franquista.

Aquestes produccions han estat realitzades per Pere Salom, d’ampla trajectòria com a documentalista, i escrits i dirigits pel també documentalista i periodista Antoni M. Thomas i Andreu. Antoni M. Thomas i Andreu és periodista, escriptor, director de teatre i de documentals cinematogràfics.