Toni Vaquer actualitza el cançoner tradicional de les Balears en un concert amb la Simfònica, una big band i artistes de les Illes

La directora general de Cultura, Catalina Solivellas, ha presentat aquest dimecres el concert de l'Orquestra Simfònica amb el compositor i director Toni Vaquer, la Vodoo Children Big Band i nombrosos artistes de les Balears per interpretar un repertori de cançons populars actualitzades amb arranjaments de jazz pel músic mallorquí. El concert tindrà lloc aquest divendres 26 de novembre, a les 20 hores, a l'Auditorium de Palma.

L'actuació forma part d''Illes sonores', un programa conjunt entre la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears i la Direcció General de Cultura amb l'objectiu de fer sonar el patrimoni de les Illes Balears i donar veu a la nova creació. «En aquest cas, es tracta d'una nova visió de la música tradicional de les Illes i la seva relació amb l'essència mediterrània», ha explicat Solivellas. «Executam polítiques culturals específiques per als joves amb formació i talent perquè volem crear oportunitats per a ells amb vocació de servei públic des de la cultura. Reivindicam també el treball dels compositors i intèrprets de les Illes Balears amb repertoris contemporanis. En aquest cas a través de la dignificació del substrat popular, de gran riquesa. A més, tendrem les noves partitures digitalitzades i passarà a formar part del patrimoni de la Simfònica», ha afegit la directora general de Cultura.

Per la seva part, el director gerent de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, Pere Malondra, ha celebrat el «caràcter enriquidor d'aquesta iniciativa tant per als artistes joves com per a l'Orquestra». Ha destacat també que el concert «té voluntat d'itinerari per continuar mostrant les arrels musicals i la seva fusió amb el jazz».

La Simfònica estarà acompanyada en aquesta ocasió per músics de les Balears com les cantants Clara Fiol, Júlia Colom, Anna Ferrer i Joana Gomila; els glosadors Maribel Servera i Mateu Xurí i el pianista Marco Mezquida.

L'Orquestra, amb aquest elenc d'artistes de les Illes Balears, interpretarà arranjaments de Toni Vaquer de les cançons populars «Sa Sibil·la», «Sa mort de na Margalida», «Ses transformacions», «Vou verivou», «Ses pomes», «Rosaret», «Bona nit blanca Roseta» i «La dama de Mallorca». "La proposta musical cerca recuperar algunes de les cançons més icòniques de les Illes Balears i passar-les pel filtre de l'arranjador i director mallorquí Toni Vaquer", ha afegit Malondra.

Les cançons del concert es connectaran amb interludis de petites peces improvisades per donar espai a la glosa, als cantants i als instrumentistes.

D'altra banda, la Vodoo Children Big Band és un grup liderat per Toni Vaquer i format per la generació jove de músics de jazz i música improvisada de les Illes Balears amb Pep Garau, Maria Antònia Gili, Jaume Blánquez i Julian Abad (trompetes), Tomeu Garcies, Joan Garcies, Miquel Gayà i Pere Garcias (trombons); Rosa Garcias, Joan Mas, Eva Fernández, Miquel Àngel Rigo, Carles Medina i Gianni Gagliardi (saxos i flauta); Enric Fuster i Pep Lluís García (bateries i percussió); Marko Lohikari (contrabaix); Marco Mezquida i Llorenç Barceló (pianos i orgue); Josep Munar (guitarra); i Sinead Cormican, Carmela Cristos, Bea Torres i Marta Florit.

Per a aquesta ocasió, Vaquer volia comptar amb una agrupació de músics molt gran, que fusionés els diversos mons musicals de les illes per crear un ambient de germanor i compartir la música popular des de tots els àmbits.

Com ha explicat el compositor mallorquí, «el contingut musical és una mescla de música escrita i música improvisada, amb orquestracions diverses aprofitant les àmplies possibilitats sonores». La idea estètica d'aquesta música és entremesclar les diferents sonoritats sense cap prejudici, procurant ser inclusiu i respectuós amb tots els gèneres mentre es conserva l'essència de les cançons illenques.

D'altra banda, la Simfònica aposta pel repte d'ampliar el seu repertori més enllà del tradicional simfònic.

Toni Vaquer, nascut a Mallorca, és una promesa del piano jazz actual. Es va formar al Conservatori Liceu i posteriorment va ser becat en 2013 pel Berklee College of Music, on estudià un màster en composició i arranjaments.