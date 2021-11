Javier Arce guanya la IX edició del Premi Vila de Santanyí Francisco Bernareggi d'Arts Visuals

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Santanyí ha fet oficial, aquest cap de setmana, el nom del guanyador del IX Premi Vila de Santanyí Francisco Bernareggi d'Arts Visuals amb la inauguració de l'exposició dels projectes finalistes. Així, el premi ha sigut per a l'artista Javier Arce Bueno, amb la proposta 'Keep polítics out of this picture'.

L'obra guanyadora ha obtingut una dotació de 5.000 euros i passarà a formar part de la col·lecció municipal d'art contemporani. A més, l'Ajuntament cedirà l'espai de la Casa de Cultura Ses Cases Noves per organitzar una exposició individual a l'artista guanyador.

En aquesta edició del premi s'han rebut 82 sol·licituds, un dels nombres més elevats de la història del guardó. Les propostes han estat revisades per un jurat qualificador format per Susy Gómez, artista contemporània, Chema de Francisco, director de la fira Estampa (Madrid), Biel Amer, crític d'art i gestor cultural, i Elena Ruiz, directora del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa.