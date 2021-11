La 4a edició dels Premis Enderrock de la Música Balear celebra la gala dijous al Teatre Xesc Forteza

La gala dels IV Premis Enderrock - Premis de la Música Balear 2021 tendrà lloc dijous, 25 de novembre, a partir de les 20 hores, al Teatre Xesc Forteza de Palma. Durant la festa anual de la música illenca es desvetllaran els 11 premis de la votació popular als millors discos i cançons de l’any i es lliuraran els 5 guardons atorgats per la crítica, a més dels reconeixements especials del Premi d’Honor, el Premi a la Trajectòria i el nou Premi Enderrock - Obra Cultural Balear a una personalitat cultural.



El dia abans, dimecres de 16 a 20 hores, se celebrarà la 4a edició de les Jornades Professionals a Can Alcover amb tres debats amb la participació de músics, indústria i institucions sobre la recuperació de la creació, la programació i el consum musical postcrisi, per analitzar les eines, recursos i solucions sorgides dels períodes de confinament i restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Ramon Farran i Natàlia Graves

La gala dels Premis comptarà amb actuacions úniques i estrenes de noves cançons i discos d’una representació actual i transversal de l’escena de les Balears. La gran novetat serà la interpretació que oferirà el Premi Enderrock d’Honor, el bateria i compositor Ramon Farran, que reunirà un grup confeccionat expressament per a l’ocasió per oferir un medley amb un passeig retrospectiu per algunes fites de la seva extensa carrera. La banda estarà liderada per la cantant Natàlia Graves, juntament amb el seu oncle Tomàs Graves, neta i fill de l’escriptor britànic Robert Graves. Precisament, Farran ha retornat enguany a l’illa de Mallorca per tal d’instal·lar-se a Sóller i completar l’obra completa de la musicació dels poemes del seu sogre, que va iniciar fa 45 anys amb la gravació del mític àlbum Olive Tree (Drums, 1977).

La resta d’estrenes de la gala seran les intervencions dels retornats Kard’s Piken que, juntament amb el guitarrista manacorí Joan Bibiloni, han posat lletra i revisaran l’emblemàtica peça d’aquest darrer, “Joana Lluna”, en el quarantè aniversari de la seva publicació. A més, el grup emergent mallorquí Alanaire interpretarà “Reviure”; el duet de Selva Donallop desvetllarà el tema “Tremolor”; els guanyadors del Sona9 2020, el quartet de pop Reïna presentarà “Dies bons”; el jove cantautor manacorí Jantià farà “Dins la llum d’un llamp” del seu àlbum de debut; la cantautora revelació de Felanitx Maria Hein cantarà “Continent i contingut”, i, com a colofó, l’inclassificable Baaldo farà una performance de “La cuca” amb una posada en escena amb ballarins.



La gala serà presentada pel músic i periodista mallorquí Pep Suasi i l’actriu i cantant menorquina Enka Alonso. L’acte es transmetrà en directe per IB3 Ràdio i per streaming a través de plataformes digitals de la cadena pública, així com per Enderrock.cat. A més, es realitzarà un programa especial resum de la gala, coproduït pel Grup Enderrock i IB3 que s’emetrà el primer cap de setmana de desembre per la televisió pública de les Illes Balears.



I amb el suport de l’Institut Ramon Llull, es realitzarà una peça audiovisual de cadascun dels artistes que actuaran a la gala per a la seva difusió a través dels mitjans col·laboradors i fires professionals.



PREMIS DE LA VOTACIÓ POPULAR

Durant la gala es donaran a conèixer els onze PREMIS DE LA VOTACIÓ POPULAR. Els artistes amb més nominacions són O-Erra (4 candidatures) i Amulet, Anegats, Maria Hein i Pèl de Gall (2), entre un total de 33 finalistes de les 11 categories elegides pel públic al millor artista, millor grup revelació, millor cançó, millor directe i millors discos de pop-rock, cançó d'autor, músiques urbanes, folk, jazz, clàssica i llengua no catalana. En les dues voltes de la votació s’ha obtingut un 28% més de participació que l’any passat, amb un total de 12.850 vots d'usuaris únics.

PREMIS DE LA CRÍTICA I ESPECIALS



El músic Ramon Farran serà reconegut amb el PREMI ENDERROCK D'HONOR DE LA MÚSICA BALEAR 2021, el cantant Tomeu Penya rebrà el PREMI ENDERROCK A LA TRAJECTÒRIA 2021 i l’Obra Cultura Balear atorgarà el PREMI ENDERROCK A UNA PERSONALITAT a l’activista cultural Miquel Àngel Sancho.



Els Premis Enderrock de la Crítica es lliuraran als següents artistes:

Millor Disc de l’Any - Millor Disc de Jazz per a Talismán (autoeditat, 2020)

de Marco Mezquida

de Marco Mezquida Millor Disc de Cançó d’Autor per al disc homònim (Blau Produccions, 2020)

de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba

de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba Millor Disc de Pop-rock per a Fràgil (BCore Disc / Bubota, 2021)

de Saïm

de Saïm Millor Disc Revelació per a Fins a maig no revisc (Bankrobber, 2020)

de Maria Jaume

de Maria Jaume Premi Especial del Jurat per a Cançons de Joan Serra (Foehn Records, 2021),

de Miquel Serra.

Els Premis Enderrock IV - Premis de la Música Balear són una iniciativa del Grup Enderrock, impulsats conjuntament amb l’Obra Cultural Balear, amb el suport de l’Ajuntament de Palma, a través de la Regidoria de Cultura i Benestar Social, i del Govern de les Illes Balears, per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics i de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, l'Institut Ramon Llull i la Fundació Baleària, a més del patrocini d’Estrella Damm.