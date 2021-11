La participació al IX Premi Vila de Santanyí d'Arts visuals 2021 «augmenta any rere any»

Aquest dissabte, dia 20 de novembre a les 19.30 h, s'inaugura l'exposició del IX Premi Vila de Santanyí d'Arts visuals 2021 a la Casa de Cultura Ses Cases Noves. Davant la participació d'aquesta nova edició, que ha rebut fins a 82 propostes, la regidora de Cultura, Ricarda Vicens, ha expressat que «és un goig veure com la participació en aquest premi d'arts visuals dedicat a Francisco Bernareggi augmenta any rere any, tot i les circumstàncies».

Durant l'acte es donarà a conèixer el nom i l'obra guanyadora, d'entre les 12 finalistes. Aquestes son: Marla Jacarilla amb 'Minalatan', Roser Caminal amb 'Si je te vole la Mer', Javier Arce amb 'Keep politics out of this picture', Adrian Martinez amb 'Atril 1', Juan Baraja amb 'Norlandia', Cristòfol Pons amb 'Teología del desarrollo económico', David Latorre amb 'Manifiesto', Tomás Pizá Cabrer amb 'By the side of the road i fell in love with a beautiful highway', José Juan Fiol amb 'To lose a performance meter in an anonymous painting', Xim Llompart amb 'Drone storm summer interlude', Ana Del Águila amb 'Soldado y salvavidas' i Art al quadrat amb 'Silvia en la piel de Olimpia Arocena'.

El premi està dotat amb 5000 € i la possibilitat de fer una exposició a la Casa de Cultura Ses Cases Noves de Santanyí dins l'any 2022; aquesta, comptaria amb una ajuda de fins a 2000 € per a les despeses.