Les IV Jornades Professionals de la Música Balear reuniran el sector musical per a debatre sobre els reptes de futur de l’escena dels Països Catalans

Les IV Jornades Professionals de la Música Balear, celebrades en el marc dels Premis Enderrock de la Música Balear 2021, recuperen enguany la presencialitat i estaran dedicades a la recuperació de la creació, la programació i el consum musical postcrisi, per a analitzar les eines, recursos i solucions sorgides dels períodes de confinament i restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19.



A més, des d’aquesta edició, el Grup Enderrock i el festival BarnaSants sumaran esforços amb una doble convocatòria per debatre els reptes de futur de l’escena musical als territoris de llengua catalana. Enguany les jornades recuperaran la presencialitat amb un model mixt, en directe i a través del format telemàtic, després d’una darrera edició marcada per la pandèmia i la necessitat d’adaptar les sessions al format digital. La iniciativa té el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics, l'Ajuntament de Manacor, la Institució Pública Antoni Maria Alcover i l’Obra Cultural Balear.



En el marc dels Premis Enderrock de la Música Balear, el dimecres 24 de novembre al Centre Cultural Can Alcover la publicació musical ha organitzat tres taules rodones amb la participació d’una vintena de representants d’institucions culturals, festivals i artistes per abordar el repte de ‘Com afrontar la banda sonora de la post-crisi’. Les sessions abordaran la creació i creació de xarxes i circuits interterritorials, el futur dels festivals: nova realitat i nous models, i la nova escena illenca.



El cap de setmana anterior, divendres 19 i dissabte 20 de novembre, el festival BarnaSants celebrarà a Manacor diverses jornades de treball amb el lema ‘Illes Balears, País Valencià i Catalunya: Com fer realitat la Declaració de Palma? Reptes i oportunitats’. El primer dia es parlarà de festivals, cicles i temporades, programacions estables i cooperació territorial dels ajuntaments, i l’endemà es tractarà d’indústria discogràfica, mitjans de comunicació musicals, exemples d’internacionalització i cooperació dels governs autonòmics i insulars.