Els llibres més venuts a la Setmana del Llibre en Català són 'L’Agus i els monstres', de Jaume Copons i Liliana Fortuny, i 'Tàndem', de Maria Barbal

El Gremi de Llibreters de Mallorca ha tancat la 32a edició de la Setmana del Llibre en Català, que s’ha celebrat al pati de la Misericòrdia de Palma des del 28 d’octubre a l’1 de novembre.

Malgrat la pluja, que ha estat pràcticament constant durant els dies de celebració de la Setmana, el públic ha respost participant en les activitats previstes i comprant llibres a cadascuna de les onze llibreries participants.

La diversitat de gustos i la gran oferta per part dels llibreters ha fet que els títols més venuts siguin molt diversos. Així i tot, se’n poden destacar dos: els llibres de la col·lecció infantil L’Agus i els monstres (Editorial Combel), escrits per Jaume Copons i il·lustrats per Liliana Fortuny, i Tàndem (Destino), la darrera novel·la de la pregonera d’aquesta edició de la Setmana, Maria Barbal, Premi Josep Pla 2021.

El president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Àlex Volney, en nom dels llibreters i llibreteres de la Setmana del Llibre en Català, ha agraït als lectors «la participació en aquesta festa dels llibres» i ha destacat «la bona salut de la producció literària en català».

Durant la Setmana s’han celebrat una trentena d’activitats, entre presentacions de llibres, xerrades, activitats infantils i juvenils i activitats musicals. Totes s’han mantingut, malgrat la pluja. Destaca, sobretot, la resposta del públic a les activitats infantils, la sessió musical dirigida pel DJ eivissenc Joan Ribas, i la participació d’autors com Jordi Sierra i Fabra, Lluis Llort, Marta Nadal, Maria Barbal, Miquel Àngel Vidal, Jaume Copons, Sandra Freijomil o Antoni Vidal Ferrando.

Durant la celebració de la Setmana del Llibre en Català, el Gremi de Llibreters de Mallorca i el Consell de Mallorca han lliurat una placa commemorativa a l’escriptor Antoni Vidal Ferrando que ha participat en la presentació del llibre La mà de l’escriptor, de Miquel Àngel Vidal.