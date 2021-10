La màgia de 'Canto jo i la muntanya balla' omple el Teatre Principal aquest cap de setmana

La Sala Gran del Teatre Principal de Palma acollirà aquest dissabte a les 20 hores el muntatge teatral 'Canto jo i la muntanya balla', la versió escènica signada per la dramaturga Clàudia Cedó de la novel·la del mateix nom, original d’Irene Solà. És una obra plena de màgia en què els intèrprets fan de tot: cantar, tocar instruments, manipular teresetes i també fan moviments escenogràfics per transformar l’espai escènic. Aquesta obra forma part del programa del cicle TardOral, de la Fundació Mallorca Literària.

Precisament, dissabte, a les 12 del migdia, la Fundació Mallorca Literària ha organitzat el col·loqui 'Al llindar d’un bosc, una noia' dins el cicle TardOral, amb la participació de Lucia Pietrelli, Mar Rayó i els actors de la companyia La Perla 29, que pujaran a l’escenari a les 20 hores per a la funció de 'Canto jo i la muntanya balla'.

'Canto jo i la muntanya balla'

Dirigida per Guillem Albà i Joan Arqué, 'Canto jo i la muntanya balla' està interpretada per Laura Aubert, Diego Lorca, Anna Sahun, Ireneu Tranis i Caterina Tugores i, a més, compta amb la música de Judit Neddermann. Tot plegat ens durà a gaudir d’un text màgic on podrem veure un híbrid de teatre de gest, text i música en directe.

En el muntatge prenen la paraula dones i homes, fantasmes i dones d’aigua, niguls i bolets, cans i cabirols que habiten entre Camprodon i Prats de Molló. Una zona d’alta muntanya i fronterera que, més enllà de la llegenda, guarda la memòria de segles de lluita per la supervivència, de persecucions guiades per la ignorància i el fanatisme, de guerres fratricides, però que encarna també una bellesa a la qual no li calen gaires adjectius. Un terreny fèrtil per deixar anar la imaginació i el pensament, les ganes de parlar i d’explicar històries. Un lloc, potser, per començar de nou; un lloc per a una certa redempció.

Des de l’estrena, el febrer d’enguany, 'Canto jo i la muntanya balla' no ha deixat de girar per diversos teatres dels Països Catalans, on sempre ha obtengut el reconeixement del públic i de la premsa especialitzada.