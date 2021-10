L'Ajuntament d'Inca presenta les obres guardonades amb els Premis Literaris Pare Colom

Coincidint amb l'inici de les Fires d'Inca, el Casal de Cultura d'Inca ha acollit un any més la presentació de les obres guardonades en la dinovena edició dels Premis Literaris Pare Colom. «Estam molt satisfets pel fet de consolidar aquests premis literaris en llengua catalana, convertint-los en uns Premis referents que a més durant 19 anys s’han dut a terme de manera ininterrompuda», assenyala la regidora de Cultura i Normalització Lingüística, Alice Weber.

Així doncs, s'ha presentat el llibre titulat "Menjaràs Pols" de Joan Duran i Ferrer, que va rebre el premi en la modalitat de narrativa; l'obra "La deliberació dels escorpins" de Laura Gost, premiada en l'apartat de teatre; i el poemari "Domini Fosc", de Josep Maria Fulquet, premi Pare Colom de Poesia 2021. Així mateix, també s'ha presentat el poemari "Són ets i uts" de Pere Perelló i Nomded, que va quedar finalista i finalment s'ha editat per la seva qualitat.

Com cada any, l'Ajuntament d'Inca compta amb la col·laboració de l'editorial Lleonard Muntaner, la qual edita les obres guanyadores d'aquest certamen literari. Els llibres estan a disposició de tots els interessats a l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Inca i s'han de reservar a través de correu electrònic cultura@incaciutat.com. A més a més, estaran permanentment disponibles al fons de la biblioteca i s'enviarà una dotació de còpies de les tres obres a tota la xarxa de biblioteques del Consell de Mallorca. De forma paral·lela, els llibres també es difondran arreu de tots els territoris de parla catalana.

Els Premis Literaris Pare Colom, promoguts per l'Ajuntament d'Inca, varen néixer l'any 2003 amb la finalitat de promoure la cultura i donar un impuls a la literatura catalana. De fet, varen començar primer com a premis de narrativa, després en 2009 es va integrar la modalitat de poesia i, finalment, en 2013 la de teatre. «Els Premis Pare Colom es van consolidant any rere any i cada any són més els escriptors que hi participen. Aquest certamen i la presentació de les obres guanyadores ens dóna l'oportunitat de reivindicar la cultura, i en especial la literatura, com a senya d'identitat de la nostra ciutat», destaca el batle d'Inca, Virgilio Moreno.