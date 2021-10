La Misericòrdia acull l'exposició 'Les festes (il·lustrades) de Mallorca'

La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha presentat l'exposició 'Les festes (il·lustrades) de Mallorca', que combina còmics de dibuixants de l'illa sobre celebracions i tradicions de l'illa, algunes de les més arrelades i també de recents, amb elements de les festes com ara vestits de dimoni, i que es podrà visitar a la Misericòrdia fins al 13 de novembre.

Segons ha explicat Busquets, l'exposició mostra les nostres arrels i trets de la nostra identitat com a poble així que contribueix a la seva difusió i conservació. «I això és un punt a agrair perquè si avui gaudim del cant de la Sibil·la, de balls de cossiers i cavallets i les valentes dones tenen un paper protagonista a les festes de Sóller és perquè hi ha hagut una transmissió de generació en generació, moltes vegades via oral o via participació en la festa, una qüestió que és cabdal en el procés folklòric i avui afegim una nova baula a la cadena de transmissió que de ben segur contribueix a la difusió i conservació d'aquestes tradicions», ha dit Busquets, qui ha agraït la feina feta al Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca per contribuir a la difusió de les festes i tradicions d'«una manera diferent».

En aquest sentit, la vicepresidenta ha considerat que «així com algunes persones aficionades al còmic s'acostaran per primera vegada a determinades festes i tradicions mallorquines, algunes persones de l'entorn folklòric es podrien aficionar als còmics gràcies a la mostra».

Un dels comissaris de l'exposició, Juan Roig, ha explicat que s'ha duit a terme una tasca d'investigació i de reinterpretació de les festes abans d'obtenir els còmics que s'exposen a la Misericòrdia. El resultat són historietes realitzades expressament per part de dibuixants i il·lustradors del Clúster de Còmic de Mallorca: Bartolomé Seguí, Ata, Enriqueta Llorca, Álex Fito, Jaume Balaguer, Eva Barceló, Margalida Vinyes, Gonzalo Aeneas, Toni Galmés, Linhart, Nivola Uyà i Tomeu Pinya.

La mostra es podrà visitar a partir del 15 d'octubre fins al 13 de novembre, de dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h.