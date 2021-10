Son Moix vibra amb la banda sonora de la dècada dels noranta

L'estadi de Son Moix es va inaugurar l'any 1999. Aquest dissabte ha acollit els ritmes i sons de la dècada durant la qual Son Moix era un descampat.

L'espectacle internacional ‘Love The 90’s’ va fer ballar el públic assistent al ritme dels grans hits de la dècada dels noranta. La nostàlgia i els records s'han viscut intensament a través de la música durant les prop de cinc hores que ha durat el xou.

L'espectacle ha començat puntual amb la presència en l'escenari de Fernandisco que ha donat pas a l'actuació de Kriss i a partir d'aquest moment, el públic ha viscut intensament la festa.

Per l'escenari han passat noms tan consagrats en la música dance com OBK, Spanic, Double Vision, Tina Cousins, Snap, Chimo Bayo, 2 Unlimited, Dj Sash i Sensity World; entre cadascuna de les actuacions els Dj’s de Jumper han estat els encarregats d'amenitzar la vetlada.

Les ganes de ballar dels assistents s'han succeït durant tot l'espectacle. En el nou escenari aquesta nit han sonat grans èxits com a ‘Historias de Amor’ d'OBK, ‘Sister Golden Hair’ de Spanic, ‘Knocking’ de Double Vision i ‘Mysterious Times’ de Tina cousins, entre d'altres. Les mil persones de pista han pogut ballar al ritme de tots aquests himnes després de gairebé prop de dos anys sense poder fer-ho.

El director de ‘Love The 90’s’, Edu Peña destaca que «Amb l'edició d'aquest dissabte ja són quatre les vegades que els mallorquins han pogut gaudir de l'espectacle; però el veritablement sensacional és que des que va començar la pandèmia l'edició d'aquesta nit és la primera que s'ha pogut celebrar».

Peña va idear aquest projecte l'any 2017 i assenyala com a factor important d'aquesta mena de propostes culturals que «Aquest concepte només es pot concebre si almenys una part del públic pot estar dempeus. Es tracta d'un homenatge al fenomen dance dels 90 i el públic no pot evitar sentir les ganes de ballar. El públic recorda els millors moments de la seva vida i no deixa de gaudir ni un minut.»