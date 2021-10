Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba, millor disc de cançó d'autor als IV Premis Enderrock de la Crítica de la Música Balear

La revista Enderrock ha anunciat la celebració de la quarta edició de la gala dels Premis de la Música Balear 2021 prevista pel 25 de novembre al Teatre Xesc Forteza de Palma, que inclou els cinc nous guardons de la crítica als millors discos de l’any, a més dels premis de la votació popular. L’acte està organitzat pel Grup Enderrock amb la col·laboració de l’Obra Cultural Balear, i té el suport de l’Ajuntament de Palma i el Govern amb el patrocini d’Estrella Damm.



Els Premis Enderrock de la Crítica de la Música Balear han estat seleccionats a partir de les aportacions d’una vintena de periodistes i professionals de la música vinculats a la revista Enderrock i als principals mitjans de comunicació illencs: Anna de la Salud (IB3 i S'Altra Música), Cati Moyà (IB3 - Els Entusiastes), Clara Ferrer (Última Hora), Joan Farrés (Ona Mediterrània), Joan Trias (IB3 Ràdio), Margalida Mateu (Ara Balears), Nacho Jiménez (Última Hora), Noemí Garcies (IB3), Tito Fuster (IB3 Ràdio - Òrbita 3 i BN MCA Radio), Toni Jaume (S'Altra Música), Víctor Manuel Conejo (Diari de Mallorca); i Èlia Gea, Ferran Amado, Helena Morén Alegret, Jordi Martí Fabra, Jordi Novell, Lluís Gendrau i Sergi Núñez del Grup Enderrock.



En aquesta quarta edició, la llista de guardons s'ha doblat a partir dels tres inicials (premi al millor disc de l'any, premi especial del jurat i premi al grup revelació) i s'han afegit quatre noves categories: premis als millors discos de pop-rock i urbana, de cançó d'autor-folk, jazz-clàssica i Premi Enderrock - Obra Cultural Balear a una personalitat cultural.



IV Premis Enderrock de la Crítica de la Música Balear



Millor disc de l'any / millor disc de jazz i clàssica

MARZO MEZQUIDA - Talismán (autoeditat, 2020)



Millor disc de pop-rock i urbana

SAÏM - Fràgil (BCore Disc, 2021)



Millor disc de cançó d'autor i folk

MARIA DEL MAR BONET amb BORJA PENALBA

Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba (Blau, 2020)



Premi Especial del Jurat

MIQUEL SERRA - Cançons de Joan Serra (Foehn Records, 2021)



Premi disc revelació

MARIA JAUME - Fins a maig no revisc (Bankrobber, 2020)



IV Premis Enderrock de Votació Popular de la Música Balear



La categoria de votació popular ha obert aquest dimecres la primera volta fins al 24 d'octubre al web www.premismusicabalear.cat. Tothom que ho vulgui hi podrà participar elegint els seus discos, cançons i directes preferits en les categories de millor artista, millor artista revelació, millor cançó, millor disc de pop-rock, millor disc de música urbana, millor disc de cançó d’autor, millor disc de folk, millor disc de jazz, millor disc de clàssica i millor disc en llengua no catalana.



La gala



La gala, que se celebrarà el 25 de novembre, inclourà les actuacions del trio Alanaire, que estrenarà el seu primer EP homònim (PromoArts Music, 2021), apadrinat per Joan Miquel Oliver; l'artista multidisciplinar Baaldo, que presentarà una performance en directe amb ballarins i la guitarra d'Amulet; el duet de pop Donallop, que presentarà un nou tema inèdit; el nou projecte de pop d'autor del jove Joan Sebastià Sansó 'Jantià', que es presenta amb el seu primer disc P.A.S. (Blau Produccions, 2021); la reunificació del grup Kard's Piken fent un homenatge als 40 anys de "Joana Lluna" de Joan Bibiloni, el debut de la felanitxera Maria Hein amb Continent i contingut (Hidden Track Records, 2021) i els guanyadors del Concurs Sona9, els manacorins Reïna, que han debutat amb Arts marcials (U98 Music, 2021).



IV Jornades Professionals



El dimecres 24 de novembre, i per quart any consecutiu, s'organitzarà una nova edició de les jornades musicals professionals amb la participació d'agents musicals de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Les sessions s'adrecen al sector de la indústria musical (segells, managements, festivals, sales), mitjans de comunicació, músics i creadors, i institucions públiques. L'assistència serà gratuïta, prèvia acreditació, i es podran seguir en streaming.



Les jornades inclouran taules rodones amb els següents eixos:

Polítiques públiques per a la indústria discogràfica

Festivals en temps de pandèmia

En la roda de premsa hi han intervengut el tinent de batlle de Cultura i de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera; el director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Mateu Malondra; la coordinadora de l'Obra Cultura Balear, Aina Vidal, i el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau.