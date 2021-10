Palma homenatja Berlanga amb una placa al carrer on es va rodar part d''El Verdugo'

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, el director general de Difusió i Promoció Cultural, Marcos Augusto, acompanyat dels fills del director de cinema i guionista, José Luis i Fernando Berlanga i d'altres familiars; a més de Juan Carlos Caro, membre de l'Acadèmia de cinema i productor d'algunes de les seves pel·lícules, de l'actor i acadèmic Antonio Resines i de la coordinadora del centenari Berlanga, Sol Carnicero, han col·locat una placa per a commemorar el centenari de la mort de Luis García-Berlanga.

En el marc del centenari, Caro va plantejar que Palma participés de l'homenatge a un dels cineastes més importants del cinema de l'Estat espanyol. «Per a nosaltres és un honor adherir-nos a la commemoració de l'Any Berlanga amb la col·locació d'aquesta placa. Justament aquí, al carrer de la Portassa es va gravar part de la pel·lícula 'El Verdugo' l'any 1963. Posam en valor la ciutat com a escenari imprescindible per entendre la història del cinema espanyol», ha dit Noguera.

A més de Palma, el film també es va rodar a Manacor, a les Coves del Drac, on aquest dissabte es projecta la pel·lícula, i també a Madrid.

El Verdugo i Berlanga

El Verdugo és una pel·lícula hispano-italiana tragicòmica rodada en blanc i negre el 1963 i dirigida per Luis García-Berlanga. És considerada un clàssic del cinema espanyol i com a tal ha rebut nombrosos reconeixements, com ara el premi al Millor argument original del Cercle d'escriptors cinematogràfics; el premi FIPRESCI al Festival Internacional de Cinema de Venècia o el premi de la crítica soviètica al Festival de Moscú, entre d'altres.

Protagonitzada per José Isbert, Nino Manfredi i Emma Penella, esdevé una crítica a la dictadura a través del personatge tragicòmic del botxí que evita l'execució.