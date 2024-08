L'Atlàntida Mallorca Film Fest tanca la 14a edició superant els 1,2 milions d'espectadors

Després de 12 dies de programació a Mallorca i Barcelona i 30 dies en línia l'Atlàntida Mallorca Film Fest es consolida com el festival híbrid més reeixit del món per nombre d'espectadors creixent més d'un 50% a l'edició presencial i un 5% a Filmin.

El públic de l'edició en línia va poder gaudir de les tres pel·lícules internacionals vencedores, les tres signades per directores emergents: La venus de plata d'Hlèna Klotz, La profesora de literatura de Katalin Moldovai i First case de Victoria Musiedlak. Amb elles, cal destacar l'èxit de visionats de la dramèdia creada per Russel T. Davies (Hombres duros), l'original i trencadora proposta de Radu Jude (No esperes demasiado del fin del mundo), la comèdia sobre els bigfoot Sasquatch Sunset i la provocació queer de Bruce LaBruce (The visitor), així com els documentals sobre Monique Lange (Little Girl Blue), Stay Homas (Stay Homas, la banda que no debería existir) i Edouard Louis (Las muchas vidas de Édouard Louis).

Menció especial mereix la secció de Talent Balear que ha permès descobrir al públic les millors propostes de llargs i curts que han sorgit aquest any a les Balears. Entre elles han destacat els nous títols del guanyador del Goya Carles Bover (Benín, la infància robada), de la multipremiada Antonina Obrador o els curts guanyadors del festival, Blava terra de Marina Auclair March i Guaret de Josep Alorda.

En paraules del director del festival, Jaume Ripoll: «El que va néixer sent una proposta innovadora fa 14 anys, ha esdevingut el festival de referència de l'estiu espanyol i un dels més rellevants del nostre panorama, un que estableix un pont entre Màlaga i Sant Sebastià per a les produccions nacionals i que ha obert una finestra d'oportunitat als distribuïdors nacionals durant l'estiu. Així mateix, estam molt orgullosos de poder oferir alguns dels títols més excitants de l'any als espectadors a casa. Una fita sense comparació mundial».