Inca reedita el cicle de Cinema a la Fresca aquest mes d’agost

L’Ajuntament d’Inca reedita un any més el cicle de Cinema a la Fresca per a fomentar la dinamització cultural i mantenir l’activitat social durant el mes més càlid de l’any, defugint les hores de més calor. La plaça de toros de la ciutat acollirà les projeccions els divendres 9, 16 i 23 d’agost a les 21.30 h. El cicle de cinema a la fresca, que cada any se celebra en benefici d’una entitat benèfica, comptarà amb una entrada solidària de 2 euros i els fons recaptats enguany es destinaran a l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple.

Com sempre, a la cartellera d’enguany hi figuren títols de renom tant per a públics madurs com per a tota la família. La primera projecció serà divendres, 9 d'agost, amb El peor vecino del mundo, una comèdia commovedora, protagonitzada per Tom Hanks, sobre com les famílies, de vegades, sorgeixen en els llocs més inesperats, que es projectarà en castellà. La seguirà, dia 16, Súper Mario Bros el gran blockbuster de Nintendo per a tota la família, que es projectarà en català. Dia 23, As bestas serà l’encarregada de tancar el cicle de cinema a la fresca 2024, el film guanyador de nou premis Goya sobre l’assassinat que va commocionar la Galícia rural, que es projectarà en castellà.