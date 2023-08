[VÍDEO] 'Barbie' es podrà veure en català a Ocimax Palma fins el 9 d'agost

Barbie en català ha estat un èxit rotund. A Catalunya, amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística, la pel·lícula es pot veure a 36 sales doblada al català. A Mallorca, la pel·lícula es projectarà en la nostra llengua fins el 8 d'agost al cinema Ocimax de Palma.

Com sol passar en la programació de pel·lícules en català, i han destacat diversos usuaris, els horaris establerts per a la projecció «no són gaire bons»: es pot veure a les 12.05 i a les 16.00 hores.

Barbie, una nina al món real

Barbie viu una vida fantàstica a Barbieland fins que es fa algunes preguntes massa incòmodes per al món idíl·lic on viu i és expulsada cap al món real perquè no és prou perfecta.

Margot Robbie fa el paper protagonista i Ryan Gosling representa el seu company, Ken, amb veus d’Isabel Valls i Ivan Labanda, respectivament, en la versió doblada al català.