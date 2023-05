L'Atlàntida Mallorca Film Fest avança continguts de la 13a edició

Atlàntida Mallorca Film Fest (AMFF) ha presentat un avanç de la programació de la 13a edició que se celebrarà de manera presencial a Palma del 23 al 30 de juliol.

El certamen de cinema acollirà l'estrena exclusiva a l'Estat espanyol de cinc títols que han triomfat en els Festivals de Berlín i Sundance: Sud l'Adamant, Kokomo City, Reality, Slow, Fantastic Machine i la sèrie The Architect. Aquestes estrenes només podran veure's en l'edició presencial del festival, que se celebra a Palma i en els pròxims mesos estaran disponibles a Filmin.

Sud l'Adamant, Os d'Or en la Berlinale, és l'última pel·lícula del director francès Nicolas Philibert. El documental recull les confidències dels pacients d'un centre psiquiàtric situat dins d'un vaixell atracat en el riu parisenc Sena.

Amb 15 anys en la indústria discogràfica i 2 Grammys a la seva esquena, Sr. Smith debuta en la direcció amb Kokomo City, guardonada amb el Premi del Públic tant al Festival de Berlín com a Sundance. Es tracta d'un potent documental que s'immiscueix en les vides de quatre dones negres trans que es dediquen a la prostitució de carrer.

Pel seu costat, Reality de Tina Satter, seleccionada en la Berlinale, està predestinada a ser una de les pel·lícules independents de la temporada. En ella, Sydney Sweeney (The White Lotus) es posa en la pell de Reality Winner, la jove de 25 anys que va ser condemnada a 5 anys de presó per filtrar informació dels serveis secrets dels Estats Units, per als quals treballava.



Un altre de les grans estrenes a Espanya serà Slow, de la lituana Marija Kaytaradze, i que va ser premiada a Millor Direcció a Sundance. La pel·lícula radiografia l'amor des de la perspectiva asexual i el fa a través de la història d'una ballarina amb una vida emocional i sexual molt lliure, Elena, i d'un intèrpret de llengua de signes que acudeix a ajudar-la en una classe que imparteix a persones sordes, Dovydas.

El documental guanyador del Premi Especial del Jurat de Sundance i del Premi Especial del Festival de Berlín, Fantastic Machine, també formarà part de la programació. Aquesta pel·lícula, produïda per Ruben Östlund i dirigida per Axel Danielson i Maximilien Van Aertryck, ens embarca en un viatge des dels inicis de les imatges –uns 200 anys enrere– fins a l'actualitat per a explorar la fascinació de la humanitat per mirar-se a si mateixa.

Finalment, The Architect és la guanyadora a Millor Sèrie en l'últim Festival de Berlín i els 4 episodis que la conformen, que són un total de 70 minuts, es projectaran a Palma. Es tracta d'un drama ambientat en un futur distòpic –no gaire llunyà– en el qual Julie (Eili Harboe), una arquitecta a la trentena resident en un Oslo sense cotxes, no pot permetre's un habitatge.

Secció Oficial

Per segon any, AMFF obre convocatòria per a tots aquells cineastes i productors que vulguin participar en la Secció Oficial a competició amb els seus llargmetratges de ficció o no-ficció.

Les pel·lícules tant estatals com internacionals hauran de ser inèdites a les Balears, no havent-se estrenat en cap festival o sala comercial, i hauran de tenir una durada mínima de 60 minuts.

Entre tots els llargmetratges seleccionats per a la Secció Oficial, el jurat compost per professionals de la indústria del cinema i joves estudiants decidirà la concessió d'un premi FILMIN valorat en 10.000 € a la millor pel·lícula en concepte de drets de distribució a Espanya.

Les pel·lícules de Secció Oficial també podran optar al Premi de la Crítica de l'Associació Catalana de la Crítica i l'Escriptura Cinematogràfica (ACCEC). El període d'inscripció estarà obert des del 5 al 31 de maig de 2023.

Cicle Fassbinder

Entre els plats forts d'aquesta edició presencial, i dins d’Atlàntida Classics, arribarà a Palma un cicle sobre el cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder.

Les obres que es projectaran a Mallorca pertanyen a una retrospectiva de tres títols que traçarà un recorregut pel més variat de la seva filmografia, des de la reconeguda Les Amargues Llàgrimes de Petra Von Kant, recentment reimaginada per François Ozon en Peter Von Kant, El matrimoni de Maria Braun, primera part de la seva trilogia dedicada a les dones alemanyes de la postguerra, o la també inèdita a l'Estat Eight Hours Don't Make a Day, on el director acompanya durant cinc hores a un grup d'obrers la ciutat de Colònia.

La retrospectiva de Palma es completarà amb un recorregut de les seves obres més extens que es podrà veure a través de l'edició en línia del festival a Filmin.



Lineup musical

La música torna a ser protagonista del festival amb 16 concerts gratuïts amb alguns dels artistes emergents més interessants del moment.

El concert inaugural anirà a càrrec de Queralt Lahoz. L'artista catalana destaca pel seu estil únic, capaç de fusionar gèneres com el rap, el flamenc, el R & B i la cobla sense que cap perdi ni una mica de la seva ànima; nodrint-los, a més, d'un missatge ric, poètic i reivindicatiu. En la clausura els assistents podran gaudir de la inconfusible veu d'Alice Wonder, una de les estrelles de l'última edició del Benidorm Fest, qui presentarà els temes del seu últim àlbum, 'Que se joda todo lo demás'. Un dels plats forts del festival serà l'actuació de Belén Aguilera, una de les majors promeses del pop espanyol. La cantant es va donar a conèixer sota el nom de 'The girl and the piano' i es va convertir en fenomen viral gràcies a vídeos casolans en els quals interpretava èxits d'altres artistes, abans d'aconseguir el número 1 en les llistes de vendes a l'Estat espanyol amb el seu àlbum 'Superpop' (2022).

Chenta Tai, conegut artísticament com Putochinomaricón, tornarà a Atlàntida Mallorca Film Fest després de la seva presència en l'edició de 2018. El jove madrileny d'origen xinès en una de les veus crítiques de referència dins la generació millennial. Experiència prèvia en el festival també tenen Rocío Sáiz, ara en solitari després del seu pas per les Chillers i Monterrosa; i Júlia Colom, que va participar en l'edició de 2019 i és la protagonista d'un dels documentals originals de Filmin, Sempre dijous, dirigit per Joan Porcel. La cantant acaba de llançar el seu primer àlbum al mercat: Miramar. El festival també rebrà amb els braços oberts a la navarresa Natalia Lacunza, que va adquirir rellevància a nivell estatal gràcies a la seva participació en el talent xou Operació Triomf 2018, on va aconseguir el tercer lloc. Amb tres discos en el mercat, ha aconseguit trencar l'estigma de 'triunfita', aconseguint mostrar les seves idees i la seva personalitat en aquests primers passos d'una carrera més que prometedora. I el bon humor arribarà de la mà del duo barceloní Ladilla Rusa.

La resta del cartell musical d’Atlàntida Mallorca Film Fest 2023 l'integren Núria Graham, Shego, Algora, Lorena Álvarez, La Niña Jacarandá, Jordi Maranges, Evripidis and his tragedies, Adrià Arbona, Socunbohemio.

Industria- Talent Lab

La sisena edició d’ Atlàntida Mallorca Talents Lab arriba amb 45.000 euros en premis

Atlàntida Mallorca Film Fest, torna a apostar pels nous talents del cinema. Amb la col·laboració de Mitjana i Europa Creativa Catalunya, es presenta la sisena convocatòria d’Atlàntida Mallorca Talents Lab, un espai que vol fomentar la producció i la creativitat en l'audiovisual, crear llaços entre els creadors i la indústria i fomentar la circulació de projectes audiovisuals en diferents fòrums nacionals i internacionals.

A l'acte de presentació d'AMFF2023 han participat: Jaume Ripoll, director d'AMFF i director editorial de Filmin, Toni Noguera, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma, Bel Busquets, vicepresidenta primera del Consell Insular de Mallorca, Andreu Serra, president de la Fundació Mallorca Turisme i Conseller de Transició, Turisme i Esports del Consell Insular de Mallorca, Miquel Company, conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i Alex Navarro, de Media Catalunya.

La 13a edició d’Atlàntida Mallorca Film Fest se celebrarà de 23 al 30 de juliol a Palma, i del 23 de juliol al 23 d'agost a Filmin.