Es Baluard acomiadarà aquest dissabte Agustí Villaronga

Aquest dissabte l'Aljub del Museu d'Art Contemporani Es Baluard acollirà un acte de comiat al director de cinema mallorquí Agustí Villaronga, que morí diumenge dia 22 de gener a Barcelona. L'esdeveniment, convocat privadament per la família a les 12 del migdia, serà obert a tothom qui vulgui oferir-li el darrer adéu.

Està previst que aquest acte no adopti caire institucional, sinó que reunesqui familiars i amics amb tothom qui s'hi apropi per retre homenatge al cèlebre cineasta. S'hi esperen, igualment, parlaments de les persones que hi mantenien major proximitat professional i afectiva.

L'acte culmina un seguit de trobades de comiat al director, el més rellevant dels quals fou a la Ciutat Comtal dia 24 de gener. Amb la presència de representants institucionals de primer nivell, com la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, i la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i del món del cinema, se celebrà una ceremònia laica de comiat.