Els productors de Homeland preparen una sèrie sobre la vida de Juan Carlos I

Howard Gordon i Alex Gansa, productors guanyadors del Glòbus d'Or i l'Emmy per Homeland, preparen una sèrie basada en la vida del rei espanyol emèrit, Juan Carlos I. Segons informa Deadline, treballen amb Sony Pictures TV i Starzplay per fer una adaptació audiovisual del podcast d'èxit XRey, que narra des dels seus orígens durant el franquisme a la caiguda com a rei pels escàndols de corrupció al seu voltant que el van portar a l'abdicació el 2014. La sèrie serà escrita pels guionistes Helena Medina, Susana López Rubio i Javier Holgado.

«Hi ha poques històries del segle XX que em moguin més que la vida del rei Juan Carlos I», ha dit Howard Gordon, productor executiu, que ha dit que confia poder narrar la seva història durant moltes temporades.

Segons el que ha publicat Vilaweb, la sèrie la coproduirà la productora espanyola Weekend Studio. El seu director executiu, Tomas Cimadevilla, relata: «Des del principi ens vam adonar que era un projecte ambiciós que necessitava una visió internacional i un creador de sèries de primer nivell. Quan vam compartir el projecte amb Starzplay i ens van proposar a Howard Gordon, sabíem que era la millor opció que podia existir. És un honor per a nosaltres treballar amb Howard i el seu equip, i juntament amb SPT i Starzplay farem que aquesta història sigui un èxit durant anys».

El podcast XRey, produït per Álvaro de Cózar i Toni Garrido, narra la vida de Juan Carlos I amb la participació de periodistes d'investigació, historiadors i presidents del govern espanyol. Es va estrenar el maig de 2020 i ha estat un dels podcasts més escoltats a Spotify Espanya, però també ha estat traduït a nombrosos idiomes.