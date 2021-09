El documental 'L’home més perillós d’Europa. Otto  Skorzeny a Espanya' arriba a Netflix

El documental 'L'home més perillós d'Europa. Otto Skorzeny a Espanya', una coproducció de la productora mallorquina Quindrop amb IB3 i RTVE, narra la vida del nazi Otto Skorzeny, el tinent coronel de les SS que durant 25 anys va viure al nostre país protegit per la dictadura franquista: els seus negocis a Madrid, les seves activitats com a espia internacional, la seva amistat amb els fugitius nazis més buscats i les seves llargues estades estivals a Mallorca.

Per a continuar la pista de l'home d'acció favorit de Hitler, l'equip mallorquí va filmar a Viena, Jerusalem, Tel-Aviv, Waxhaw (els EUA), Madrid, Barcelona i Mallorca, i va entrevistar prestigiosos historiadors, investigadors, periodistes i persones que van conèixer personalment Skorzeny, com la seva filla Waltraut Riess, i han conformat un trepidant relat històric rigorosament documentat sobre la vida i activitats a Espanya d'un dels més carismàtics personatges de la Segona Guerra Mundial.

Després de la seva emissió a les televisions públiques IB3, La 2 de TVE i Televisió de Catalunya, Netflix ha decidit incloure'l en la seva graella adquirint els drets mundials. Una molt bona notícia per a la indústria audiovisual de les Balears, ja que a partir del 22 de setembre una de les seves obres passa a formar part de l'oferta audiovisual mundial de la popular plataforma. Recordam que IB3 Televisió va estrenar aquest documental dia 14 de març del 2020.

Sinopsi

L'oficial nazi Otto Skorzeny va participar i va liderar audaces operacions militars a les ordes directes d'Adolf Hitler, com són el rescat de Benito Mussolini del Gran Sasso o l''Operació Greif' en l’Ofensiva de les Ardenes, entre altres. Sonades accions de comandos que el van fer famós, i es va guanyar així l'apel·latiu de 'L'home més perillós d'Europa'. El maig de 1945 va ser fet presoner per soldats nord-americans. Després de 3 anys internat en un camp de presoners de guerra acusat per crims de guerra, Skorzeny va escapar a l'Estat espanyol, on va trobar la protecció del Govern de Franco.

Què va fer Otto Skorzeny durant els 25 anys que va viure a l'Estat espanyol? Els directors del documental, Pedro de Echave i Pablo Azorín, han tengut accés a l'arxiu privat

del mateix Skorzeny, a les seves inèdites pel·lícules de 8 mm i fotografies, així com a

documents desclassificats de la CIA i l'FBI. Aquesta valuosa documentació mostra que

el soldat predilecte de Hitler es va moure com un peix a l'aigua a l'Estat espanyol, acollit per la dictadura franquista, va fixar la seva residència a Madrid i va gaudir d'afables estius a Mallorca, en Es Morer Vermell (Alcúdia), on era conegut com el 'Nazi des Barcarès'.

Confident i agent irregular de la CIA i el Mossad, polifacètic home de negocis, traficant

d'armes, representant de la indústria metal·lúrgica alemanya a Espanya, assessor dels

presidents Nasser i de Juan Domingo Perón, sospitós de col·laborar en l'assassinat del

president John F. Kennedy… una autèntica vida de pel·lícula recollida per aquesta

producció documental.