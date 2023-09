La soprano menorquina Maria Camps recorda grans compositores oblidades en un concert exclusiu

La reconeguda soprano menorquina Maria Camps, acompanyada al piano pel talentós David Mohedano, oferirà un concert, integrat al Festival de clàssica 2023, dedicat a 'les Dones compositores. Les grans oblidades de la història'.

L'esdeveniment es durà a terme el pròxim 20 d'octubre a la nova sala de la Fundació Sa Nostra: Can Tapera, a Sant Agustí. A partir de les 19 hores es podrà gaudir d'una vetllada única plena de música de les reconegudes Fanny Mendelssohn, Clara Schumann i Alma Mahler, i de figures igualment talentoses com Teresa Carreño, Lilly Boulanger i compositores de ca nostra com Matilde Salvador i Margalida Orfila.

Les entrades ja es poden comprar en línia, amb preus de 10 euros en venda anticipada i de 12 euros a la porta. A més, els jubilats i els estudiants menors de 18 anys podran adquirir-les a preu reduït, per 6 euros, i els alumnes del Conservatori Professional de Mallorca tendran l'entrada gratuïta.