Apesteguia: «La contenció turística del Govern és contenir la gent a ca seva mentre els guiris van a lloure»

Més per Mallorca denuncia que el decret llei de mesures de contenció turística del Govern de Prohens que aquest dimarts ha estat convalidat per PP i Vox en el ple del Parlament suposarà «més massificació i col·lapse» i reitera la necessitat d’adoptar mesures de decreixement turístic, aplicables a tots els sectors i agents, com a «únic camí». El coordinador general i portaveu parlamentari de la formació, Lluís Apesteguia, ha assegurat que el model de «contenció turística» de Prohens és el de «contenir la gent de les Illes Balears a ca seva mentre els guiris van a lloure».

En concret, MÉS ha criticat l’eliminació de les mesures de decreixement que fins ara hi havia previstes a la llei de turisme (llei Barceló) com són el 2x1 en l’intercanvi privat i l’amortització de les places no adquirides a borsa i que ara suposaran la consolidació de 140.000 places turístiques, 90.000 de les quals de lloguer turístic, així com el fet de permetre, a més, que es pugui fer negoci amb elles. «Plantegen que tornin a la borsa unes places que mai en varen sortir i que es pugui especular amb elles. S’imaginen poder vendre una plaça que t’ha permès tenir el Govern sense pagar-la? S’imaginen quin nom té això? El PP de Prohens ja no proposa que n’hi hagi que facin duros a quatre pessetes, aprova que n’hi hagi que facin duros a 0 pessetes», ha criticat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, durant la seva intervenció en el debat de la consolidació del decret llei.

«I s’imaginen on es vendrà, per exemple, una plaça de Petra? A Banyalbufar, Deià o qualsevol poble de costa perquè és on més negoci es pot fer. Vostès contribueixen a massificar encara més municipis que ja ho estan. Consoliden i agreugen un creixement fora de la previsió de la llei que el 1999 havia proposat el Parlament amb un govern del PP. Fa bons els governs nefastos», ha assegurat Apesteguia.

En la mateixa línia, el coordinador general de la formació ha criticat l’exoneració del compliment dels paràmetres urbanístics als establiments turístics que suposa el decret llei del Govern, entre altres mesures contingudes en el decret llei que s’ha consolidat aquest dimarts i que, per a MÉS, «només contribuiran a més massificació i col·lapse».