MÉS denuncia que les mesures del Govern suposaran més massificació i col·lapse: «L’únic camí és el decreixement turístic»

Més per Mallorca denuncia que el decret llei de mesures de contenció turística que el consell de Govern ha aprovat aquest divendres «no suposaran cap canvi sinó més massificació i col·lapse». El partit ecosobiranista critica que mentre el Govern de Prohens diu voler fer «contenció turística», només «ven fum» i reitera que «el decreixement turístic és l’únic camí».

«Ignorar l’oposició i la societat civil no és un pacte social. Mentre el Govern ven fum, els mallorquins continuarem patint el col·lapse als carrers, a les platges i a les carreteres», ha criticat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa. «Hem passat de 16 milions de turistes el 2022 a pràcticament 19 milions de turistes el 2024, i la perspectiva és apropar-mos als 20 milions el 2025 sense augmentar una sola plaça. Aquest és el balanç de la ‘contenció’ de Marga Prohens, i anirà a pitjor. L’únic camí és el decreixement turístic», ha reivindicat el diputat ecosobiranista.

En aquest sentit, Més per Mallorca ha criticat les mesures del decret llei de contenció turística que el conseller de Turisme ha anunciat aquest divendres després de la seva aprovació a consell de Govern i ha denunciat que «només contribuiran a més massificació i col·lapse». En concret, el partit ecosobiranista critica i rebutja l’eliminació de les mesures de decreixement turístic que hi havia previstes a la llei de Turisme (llei Barceló), com són el 2x1 en l’intercanvi privat i l’amortització de les places no adquirides a borsa i que ara suposaran la consolidació de 100.000 places de lloguer turístic. «Aixecar la moratòria de places i consolidar 100.000 places de lloguer turístic no és contenció», ha alertat Rosa.

Així també, la formació ecosobiranista rebutja l’exoneració del compliment dels paràmetres urbanístics als establiments turístics que suposa el decret llei del Govern. «Exonerar del compliment dels paràmetres urbanístics als establiments turístics no és créixer en qualitat és continuar depredant el territori i massificar l’illa», ha criticat el diputat de MÉS.