El Pi proposa limitar l’accés a l’habitatge protegit i la compra de places turístiques als residents de llarga durada

El Pi-Proposta per les Illes ha presentat una moció al Consell de Mallorca per a «posar fre als efectes de la sobrepoblació i defensar el dret dels mallorquins a viure i fer futur a Mallorca». La proposta inclou tres línies d’actuació clares: instar el Parlament Europeu a debatre un estatus especial per a les Illes, limitar l’accés a l’habitatge protegit a persones amb un mínim de 15 anys de residència, i aplicar aquest mateix criteri per a accedir a noves places turístiques.

Segons les dades oficials de l’IBESTAT, la UIB i diversos organismes socials, la pressió demogràfica a l’illa ha arribat a nivells insostenibles: rècord de població, rècord de preus d’habitatge, rècord de vehicles, i davallada alarmant en l’ús del català. Aquesta situació, denuncien des d’El Pi, està afectant «la cohesió social, la cultura pròpia i la capacitat dels residents per a accedir a un habitatge digne». «Els mallorquins tenen dret a viure a Mallorca. I ara mateix aquest dret no està garantit. Si no actuam amb valentia, els nostres joves hauran de partir per a poder viure dignament, i això és inacceptable», ha afirmat Antoni Salas, portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca. El Pi ja havia reclamat l’estudi de càrrega de vehicles, que recentment ha confirmat la necessitat de regular l’entrada de cotxes a l’illa. Ara demanen també que s’elabori un estudi de capacitat humana, per a avaluar fins a quin punt Mallorca pot assumir un creixement continuat. «La nostra terra no és infinita. Els recursos són limitats i no podem seguir creixent indefinidament. No és un debat ideològic: és una qüestió de sentit comú i de supervivència com a poble», ha remarcat Salas. Des d’El Pi deixen clar que «no es tracta d’anar contra ningú, sinó de defensar el dret dels mallorquins a arrelar a la seva terra». «L’espai Schengen garanteix llibertat de moviments, però això no pot implicar el col·lapse de territoris com les Illes Balears. Necessitam un règim especial que posi fre a aquesta situació», ha conclòs Salas.