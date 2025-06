‘Salvem la Serra de Tramuntana’, la campanya contra els «atacs especuladors» del Govern

El PSIB-PSOE ha manifestat aquest dissabte la seva alarma davant la «barbaritat urbanística comesa per la presidenta Marga Prohens, per autoritzar les legalitzacions d’edificacions i usos il·legals dins del territori de la Serra de la Tramuntana». Així ho ha manifestat la secretària general de la FSM, Amanda Fernàndez, a Puigpunyent, davant una vintena de regidors i regidores socialistes dels municipis de la Serra. «Estem molt preocupats», ha dit, perquè «el missatge que envia el PP amb els seus decrets urbanístics és que es pot construir allà a on vulguis, que el PP després ja t’ho arreglarà, fins i tot a les àrees d’exclusió (d’alta protecció)».

A la reunió també hi ha participat Catalina Cladera, portaveu del Grup Socialista al Consell de Mallorca, Mercedes Garrido i Jaume Mateu, secretaris de Coordinació i RRPP, i de Mobilitat i Territori del PSIB-PSOE respectivament, i Miquel Vadell, secretari d’Habitatge i Territori de la FSM. Els ‘socialistes’, en aquest sentit, han desplegat una pancarta amb el lema ‘Salvem la Serra de Tramuntana’, que donarà nom a la seva campanya d’oposició a les institucions.

«Prohens ha deixat clar que totes les illes estan en venda», ha criticat Fernàndez, just un dia abans que es compleixin 14 anys que la Unesco va declarar la Serra de Tramuntana de Mallorca com a Patrimoni de la Humanitat. «Els socialistes, al capdavant de tota la societat, vam aconseguir aquesta declaració», ha recordat Fernàndez, «i ara nosaltres volem continuar protegint la Serra».

Amb aquest objectiu, tots els grups municipals del PSOE de Mallorca presentaran mocions a cada ajuntament amb l’objectiu de denunciar la situació de desprotecció urbanística creada a tot el territori. «El PP especula cada cop que governa, i atorga als especuladors drets de construcció que després els governs de progrés hem d’aturar, i això provoca l’enriquiment d’uns pocs, i l’empobriment de les arques públiques», ha dit la secretària general dels ‘socialistes’ de Mallorca. «Els socialistes aturarem tot això quan governem, a partir de 2027», ha afegit.

Des del PSIB-PSOE es fa una crida a una defensa fèrria de la Serra, i de la resta de Mallorca. «És la protecció de la Serra la que ha d’ampliar-se a la resta de Mallorca, i no al contrari», ha dit Fernàndez, qui a més ha destacat que la nova normativa de Prohens a nivell de tota Mallorca permet construir en zones rurals dels municipis abans que s’hagin esgotat els urbanitzables, fet que provocarà «taques urbanitzades» a fora vila, sense continuïtat amb la resta de la trama urbana.

Fernández ha atacat que el Govern Prohens cerqui la «falsa excusa de l’emergència residencial» per a permetre aquest nivell especulador «que no afavoreix construir cases de preu raonable per a la classe mitjana i treballadora de Mallorca, perquè pisos de 350.000 euros no són assequibles per a la gent d’aquí; ens convertirem en la segona residència dels rics d’Europa».

Fernàndez ha acabat per assenyalar «el ridícul més gran de Llorenç Galmés» en aquest tema, ja que el Consell de Mallorca disposa de competències plenes en ordenació del territori, «i encara és l’hora que s’hagi escoltat un pronunciament sobre el tema, més encara quan la institució insular prepara un nou esborrany d’una Llei de la Serra de Tramuntana, després que deliberadament aparqués un projecte ja fet i votat pel Consell de Mallorca durant la passada legislatura». «Davant del silenci de Galmés, davant de les grues destructores de Prohens, els i les socialistes, amb la gent de la Serra, defensem el territori, perquè la Serra no es toca i qui estima Mallorca no la destrueix», ha sentenciat.