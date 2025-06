EUIB valora de manera positiva que Més per Mallorca ajorni la decisió de trencar amb Sumar

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) valora de manera «positiva» l’ajornament per part de Més per Mallorca de la decisió sobre la seva continuïtat dins el Grup Parlamentari Plurinacional de Sumar al Congrés espanyol dels Diputats.

Com ja es va traslladar en la reunió de la Taula de Seguiment del pacte electoral entre els partits que formen Sumar MÉS, celebrada el passat 25 de juny a petició d’EUIB, el desig de l’organització era que el diputat Vicenç Vidal es mantingués dins del Grup Parlamentari de Sumar. Tot i això, també varen expressar el seu «desacord» amb la manera en què s’ha gestionat aquest procés, en què «s’ha exclòs a la resta de formacions d’una decisió col·lectiva que afecta tot l’espai».

Des d’EUIB considerem que l’ajornament «obre una finestra d’oportunitat per reconstruir confiances, reforçar els mecanismes de coordinació i participació dins del grup i garantir un millor encaix de totes les forces que el conformen». Tant des d’EUIB com des d’Esquerra Unida Federal es comparteixen bona part de les demandes expressades per Més per Mallorca, i ja s’han posat damunt la taula «propostes concretes per introduir canvis estructurals que millorin el funcionament intern del grup parlamentari».

Ara, segons EUIB, «la prioritat ha de ser el treball conjunt per posar en primer pla al Congrés dels Diputats la lluita contra la corrupció, la defensa i ampliació dels drets de la classe treballadora i l’impuls d’una agenda balear que permeti millorar el finançament, defensar la llengua, assegurar uns serveis públics dignes a les Illes, la millora d’infraestructures i el dret a una mobilitat sostenible».