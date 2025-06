El PSIB acusa el PP per la «utilització partidista» que fa de la FELIB pel seu suport a l’amnistia urbanística en sòl rústic a la Serra

Els socialistes han exigit una reunió extraordinària de la Comissió Executiva de la FELIB per tractar el suport a una normativa que no ha estat consensuada i que ha estat elaborada d’esquena als ajuntaments | Foto: PSIB-PSOE

El PSIB ha volgut expressar el seu rebuig al suport de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears a l’amnistia urbanística en sòl rústic a la Serra de Tramuntana. Així ho ha expressat el secretari de Política Municipal i batle de Santa Eugènia, Pep Lluís Urraca, qui ha acusat el seu president, Jaume Ferriol, i al PP, de fer una «utilització partidista d’aquest òrgan que representa a tots els ajuntaments de les illes, sigui quin sigui el seu color polític». L’argument utilitzat pel president de la FELIB per donar suport a la legalització en sòl rústic és que els batles de la Serra hi estan d’acord, Urraca davant això ha criticat: «ni el batle de Puigpunyent, ni el de Pollença, ni la de Lloseta, ni el de Deià hi estan d’acord, per posar només alguns exemples». Per al secretari de Política Municipal, es tracta d’una norma «destructora», sobre la qual «no s’ha consensuat res amb els municipis, ni se’ns ha demanat res ni hi ha hagut cap reunió amb la FELIB per parlar-ne», ha denunciat.