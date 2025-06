Consell i Bisbat signen un conveni per exposar retaulons històrics al Museu Marítim de Mallorca

El Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca han signat un conveni de col·laboració que permetrà cedir, temporalment, retaulons votius de temàtica marinera al Museu Marítim de Mallorca, amb l’objectiu de fer accessible al públic un patrimoni religiós i popular de gran valor històric i simbòlic, sovint desconegut i fora de l’abast de la ciutadania.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que aquest conveni s’emmarca en el projecte de museïtzació que la institució insular està duent a terme al Museu Marítim de Palma, «que per primera vegada en la seva història comptarà amb un projecte museogràfic propi». De fet, Roca ha assegurat que «en estar enllestit aquest projecte, el Museu Marítim reobrirà al públic les instal·lacions de ses Voltes, després de mesos tancades per motius de seguretat».

Els retaulons o exvots, que formaran part d’aquest nou relat expositiu, són taules pictòriques de petit format, que varen ser oferides com a mostra d’agraïment per la salvació en situacions de perill a la mar, com ara tempestes o incursions corsàries. Les obres, datades entre els segles XVIII i XIX, tenen com a protagonista la Mare de Déu del Puig de Pollença, figura protectora a qui s’encomanaven els protagonistes d’aquestes escenes.

A més, el Bisbat de Mallorca cedirà tres retaulons cada any al Consorci Museu Marítim de Mallorca, en un sistema rotatiu que permetrà renovar periòdicament el discurs museogràfic. Els tres primers retaulons, procedents del santuari del Puig de Maria (Pollença), es podran veure durant el primer any d’obertura del nou museu.

La vicepresidenta i consellera Roca ha destacat que aquesta col·laboració representa una fita important, ja que «feim possible que el patrimoni religiós i popular de l’illa formi part del discurs museístic contemporani i arribi a tota la ciutadania. Els retaulons no són només obres d’art: són testimonis de fe, de mar i de poble, que ens connecten amb la Mallorca marinera i devota dels nostres avantpassats».