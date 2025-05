Les forces progressistes donen el suport a la iniciativa legislativa del Fòrum de la Societat Civil per una política més participativa i transparent

Els grups parlamentaris Socialista, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, han donat suport aquest dijous al registre d’una iniciativa legislativa presentada pel Fòrum de la Societat Civil, que pretén fer més transparent i democràtica la participació ciutadana en els àmbits de decisió política, a l’hora d’aconseguir un millor finançament per a garantir la pervivència d’aquestes associacions.

Jaume Garau, portaveu del Fòrum, ha explicat que el principal objectiu d’aquesta «proposta innovadora» que vol «augmentar i garantir la participació ciutadana de les organitzacions socials i també millorar-ne el finançament». Garau ha expressat que registrar avui aquesta iniciativa legislativa és oportú, ja que estam vivint un moment de «crisi democràtica molt forta, i pensam que la societat civil reforça la democràcia. Per tant, els partits que defensen la democràcia també han de defensar la societat civil». Garau considera aquesta proposta «innovadora» perquè cobreix un buit, la participació de les entitats de la societat civil en àmbits de la política, que moltes vegades presenta «baixa representació a molts organismes on hi hauríem de ser, com també hi ha els sindicats o les patronals». A més, també es reforcen els mecanismes de finançament, «perquè hi ha una manca molt gran que fa que moltes entitats de la societat civil estiguin a punt de tancar o deixin de fer activitats».