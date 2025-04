Els partits progressistes alerten que la saturació viscuda a Setmana Santa és un avís de com serà l’estiu del 2025 a les Balears

Els grups progressistes del Parlament de les Illes Balears han advertit que les Balears han patit aquesta Setmana Santa una «saturació evident» a nivell turístic, mentre que el PP ha parlat de «moments puntuals i llocs determinats» i Vox ha considerat que «és normal que hi hagi punts que sempre tinguin una saturació».

A les rodes de premsa posteriors a la Junta de Portaveus d'aquest dimecres, PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han considerat que aquesta Setmana Santa les Balears ja han viscut la massificació i han recriminat les polítiques del Govern en aquest sentit que, segons la seva opinió, no donen resposta a les necessitats de la ciutadania.

«Vivim una autèntica massificació i col·lapse turístic», ha dit el portaveu ecosobiranista, Lluís Apesteguia, que ha reclamat a l'Executiu «respostes més fermes» que passin per un decreixement del nombre de places i de turistes. Les mesures del Govern, segons Apesteguia, són «creixentistes» i «completament equivocades». Per a Més per Mallorca, cal destinar «molts recursos» a la diversificació del model econòmic per «reforçar les Balears davant una potencial crisi».

En aquesta línia s'ha pronunciat la diputada del PSIB Pilar Costa, que ha recordat la presidenta del Govern, Marga Prohens, que és gairebé el seu tercer estiu i «segueix culpant el Govern anterior». «La congestió puntual de Prohens és una saturació que es repeteix puntualment cada hora perquè és una evidència que els ciutadans de totes les Illes han pogut viure durant aquests dies», ha subratllat.

Així mateix, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, i la d'Unides Podem, Cristina Gómez, han reclamat un decreixement de l'activitat turística a l'arxipèlag i han criticat que l'Executiu no prengui mesures en aquest sentit. Segons Gomila, la saturació turística «no és una percepció sinó una realitat» que afecta els residents de les Illes. A més, ha recriminat al Govern que els darrers dos decrets, en habitatge i turisme, «no ajuden a abaixar el preu de l'habitatge sinó que proporcionen beneficis als de sempre i menys cases per a la gent».

Per la seva banda, per a la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, les Illes han viscut per Setmana Santa «una sensació de saturació en moments puntuals i llocs determinats». A més, ha considerat que «no hi ha més sensació de saturació» que hi havia fa entre tres i cinc anys.

En aquest sentit, el partit ultra Vox ha assegurat que aquesta Setmana Santa els hotels «estaven plens de mallorquins». «També hi havia turistes, però bé, els primers que hem estat turistes dins de la mateixa illa hem estat els mallorquins», ha afegit.