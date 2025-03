El Govern diu que no comprarà els immobles de sa Pobla que un fons voltor ha venut per un preu irrisori

Una setmana després de la denúncia feta per Més per Mallorca, el Govern ha anunciat que no comprarà els immobles d’una illeta de sa Pobla que un fons voltor ha venut per un preu irrisori. Més ja havia alertat de l’operació i reclamat que l’executiu de Prohens hi apliqués la llei balear d’Habitatge i el dret de tanteig i retracte amb aquests béns immobles, però el conseller d’Habitatge ha reconegut que no s’exercirà el dret a compra preferent excusant-se en què «la llei no ho permet», si bé els articles 26 i 36.4 de la llei balear de l’Habitatge habiliten el Govern a fer-ho.

«A Mallorca pugen els preus perquè n’hi ha que especulen amb l’habitatge i perquè el Govern de Marga Prohens en lloc de posar-hi remei, hi posa una estora vermella», ha etzibat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, al conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament d’aquest dimarts. Rosa havia interpel·lat a Mateo sobre les mesures de l’executiu per lluitar contra l’especulació immobiliària i sobre si exercirien el dret a compra preferent mitjançant el tanteig i retracte amb els immobles de Sa Pobla que un fons voltor ha venut per un preu per davall del seu valor cadastral.

En aquest sentit, el diputat ecosobiranista havia retret que hagués hagut de ser Més per Mallorca qui, el passat dimarts 18 de març, hagués hagut de denunciar aquesta operació especulativa. «No és només que els diputats de l’oposició facem més feina per controlar els especuladors que tot el Govern, és que una setmana després encara no sabem si el Govern exercirà el seu dret de compra preferent sobre els 21 pisos de sa Pobla o permetrà un nou pelotasso», ha lamentat Rosa.

«Vostès tenen un registre de grans propietaris i d’habitatges buits. Però com que es neguen fer cap tipus de control als especuladors, ha de ser un diputat de l’oposició el qui descobreixi que ‘justament’ l’empresa amb més habitatge buit de Balears ha venut una illa sencera de cases a sa Pobla per un preu ridícul. I que, amb aquesta operació una altra empresa els vendrà a preu d’or. Un pelotasso redó», ha criticat el diputat de Més per Mallorca.

Tanmateix, si bé els articles 26 i el 36.4 de la llei d’Habitatge habiliten el Govern a exercir el dret a compra preferent, el conseller d’Habitatge ha anunciat que l’executiu no comprarà els immobles de Sa Pobla argüint que «la llei no ho permet». L’operació especulativa efectuada a sa Pobla suposa la venda de 87 béns immobles propietat del gran tenidor amb major quantitat de pisos buits a les Illes Balears, l’empresa Promotoria Coliseum Real State, SLU, per preus inferiors al seu valor cadastral. En concret, entre les propietats ara posades a la venda per un gran tenidor es troben 21 pisos d’entre 103 i 169 metres quadrats per un preu d’entre 70.000 i 130.000 euros (més d’un 30% per davall del valor de referència cadastral i un 50% menys que el preu dels habitatges de protecció oficial), 11 oficines (d’entre 80 i 100 metres quadrats), 54 pàrquings i un local comercial.