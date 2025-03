MÉS alerta que el PP dilata de manera innecessària la limitació de cotxes a Mallorca

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, no ha amagat la seva preocupació davant «una altra cortina de fum» del govern de Llorenç Galmés per combatre el col·lapse de la xarxa viària i els embossos diaris a les carreteres de Mallorca. Segons Alzamora, l’anunci d’iniciar la redacció d’una llei per a limitar l’entrada de cotxes a l’illa només és una forma de continuar dilatant l’aplicació de mesures concretes: «Estam davant un anunci que ens recorda a la reducció del sostre de places turístiques. Fa un any que ho va anunciar i no han fet res».

De fet, el portaveu de MÉS ha alertat que el PP ha perdut prop de dos anys dilatant de manera innecessària la tramitació de la Llei. Han votat en contra tant al Consell com al Parlament i això farà que d’iniciar ara els tràmits de redacció la limitació no entri en vigor ni aquesta temporada ni tampoc l’any que ve. «Com a molt prest parlam de 2027», denuncien. Alzamora ha explicat que d’haver-se aprovat la proposta de Llei presentada per MÉS ara el Consell ja disposaria d’un instrument legal per a fixar el límit de cotxes que contempla l’Estudi de Càrrega de les carreteres de Mallorca. Segons Alzamora, «el PP no té cap interès real en combatre la massificació. Continua retardant l’aplicació de mesures i només cerca guanyar temps».

Amb tot, el portaveu ecosobiranista ha recordat al president insular que el PP no disposa de prou vots per a aprovar cap proposta relacionada amb la limitació de vehicles a l’illa. En aquest sentit, Alzamora ha remarcat que Vox ja ha mostrat públicament la seva oposició i que, per tant, els vots de MÉS seran necessaris tant durant l’aprovació inicial al Consell com posteriorment al Parlament. «Galmés només podrà tirar endavant les propostes amb el nostre vot i nosaltres estam disposats, però no volem pedaços. És el PP qui ara ha de tenir la valentia i donar suport a les propostes que fins ara només ha defensat MÉS».

Així, Alzamora ha alertat el PP que la redacció de la Llei ha de venir acompanyada d’una sèrie de mesures complementàries: «El nostre vot estarà condicionat a l’aplicació de mesures reals i efectives. No participarem de cap cortina de fum que només cerca contrarestar les protestes ciutadanes». De fet, Alzamora ha reiterat que a més de limitar l’entrada de cotxes s’ha de crear una taxa als vehicles que venen de fora així com implementar mesures complementàries que ajudin a fer front al col·lapse de la xarxa viària.

En concret, el portaveu de MÉS insta Galmés a aplicar totes i cadascuna de les mesures plantejades a l’Estudi de Càrrega de la xarxa viària. Encara més, Alzamora ha emfatitzat la retirada del recurs contenciós presentat pel Consell amb la intenció d'eliminar el carril Bus VAO. «No té sentit aquest recurs: l'estudi recomana mantenir-lo, com sempre hem defensat, i a més crear nous carrils per incrementar el transport col·lectiu i facilitat el transport públic», ha dit. A més, Alzamora condiciona el vot de MÉS a la convocatòria de la comissió mixta Govern-Consell per a iniciar el traspàs de competències de transport terrestre: «No podrem fer res del que diu l'estudi si no tenim competències». També demana la retirada del projecte del Tram I del segon cinturó de Palma.