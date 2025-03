La Comissió Executiva de Més per Menorca constata que les mesures anunciades pel Govern Prohens no suposaran cap canvi real per frenar la massificació turística, sinó que "suposen una nova cortina de fum, seguint l’estil del fracassat Pacte per la Sostenibilitat". "Un pacte que només ha servit al Govern Prohens per guanyar temps i donar la sensació que es fan passes en la direcció correcta, mentre es continua permetent un increment incontrolat de turistes a les nostres illes", manifesten.

Més per Menorca critica que la modificació de la tarifa de l’Impost de Turisme Sostenible no tindrà cap efecte dissuasiu. El portaveu de Més per Menorca al Parlament de les Illes Balears, Josep Castells, explica que «l’augment mínim de la taxa en temporada alta, compensat amb una rebaixa en temporada baixa, demostra un govern incapaç de prendre decisions sense l’aval del sector hoteler. Malgrat les crítiques impostades, els empresaris dels sector turístic no estan realment preocupats per aquesta mesura ja que manté l’statu quo disfressat de canvi».

D’altra banda, els menorquinistes assenyalen que l’enduriment de les sancions contra el lloguer turístic il·legal tampoc tindrà cap impacte si no va acompanyat d’una política d’inspecció eficaç. «El problema no és la quantia de les multes, sinó la falta de control real sobre aquestes pràctiques», afirma Castells.

Un altre aspecte que genera perplexitat entre les files del partit és la prohibició de nous lloguers turístics en edificis plurifamiliars, quan ja està vigent una moratòria turística. «Quin sentit té anunciar que s’impedirà fer allò que ja està prohibit?» es demana el portaveu menorquinista. La gran preocupació de Més per Menorca és que aquest moviment serveixi de coartada per derogar la moratòria actual i afavorir el lloguer turístic en sòl rústic, una mesura que el PP ja ha manifestat que vol impulsar.

El Govern també ha proposat crear una borsa de places turístiques per mantenir les que es donen de baixa mentre dura la moratòria. Segons Més per Menorca, aquesta idea contradiu totalment l’objectiu de reduir la saturació. «Si la situació actual és insostenible, l’únic enfocament lògic seria disminuir la planta turística, no mantenir-la artificialment. Aquesta proposta demostra, una vegada més, la submissió del Govern als interessos dels operadors turístics en detriment del benestar de la ciutadania» lamenta Castells.

Finalment, Més per Menorca denuncia la manca de coherència del Govern, que després d’anunciar el Pacte per la Sostenibilitat continua aprovant mesures sense esperar-ne les conclusions. «Això evidencia que tant el Pacte com les noves mesures són simples operacions de maquillatge per calmar la ciutadania, mentre es continua evitant qualsevol actuació efectiva per frenar la massificació turística» conclou el portaveu menorquinista.

Més per Menorca insta el Govern a prendre mesures valentes i reals per posar fre a una situació que amenaça la sostenibilitat de les illes i la qualitat de vida dels residents.