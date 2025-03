El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Iago Negueruela, ha acusat el vicepresident del Govern, Antoni Costa, de no ser un bon gestor, perquè de ser-ho, acceptaria la condonació de part del deute de la comunitat autònoma amb l’Estat i, així, no pagar més interessos.

Negueruela ha assenyalat que Antoni Costa, com a director general de pressuposts de José Ramón Bauzá, va ser el responsable d’incrementar el deute de les Balears en un 40%, passant de 4.774 milions d’euros a 8.330 milions.

Per això, Negueruela s’ha mostrat sorprès que amb aquest historial Costa no vulgui que li perdonin ni el deute ni els interessos «només perquè li ho ha dit Feijóo», per la qual cosa ha demanat quins interessos defensa, si els de la ciutadania de les illes o els de Feijóo.

Precisament, el portaveu socialista també ha explicat que amb l’oferta del Govern espanyol de condonar 1.741 milions d’euros de deute, les illes s’estalviarien 50 milions d’euros anuals en interessos, la qual cosa suposarien 150 milions aquesta legislatura.

«Va ser vostè qui va demanar negociar la condonació en un fòrum multilateral, com és el Consell de Política Fiscal i Financera, i vostè és el que va allà i s’aixeca de la taula sense voler negociar en la mesa més important en la qual està, sense dir res i d’una forma absolutament covarda», ha dit Negueruela a Costa durant la sessió de control al Govern.

A més, el portaveu parlamentari ha pronosticat que «el Govern acabarà demanant i registrant la condonació del deute per part de la persona que més ha incrementat el deute en aquesta comunitat, Antoni Costa, la qual cosa és un bon paperot».