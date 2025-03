El portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, Marc Pons, ha avançat el rebuig dels socialistes al que aviat serà nou director general d’IB3, Josep Codony, «una proposta a cara destapada, sense cap complexe per part de la presidenta Prohens, plantejant una persona que duu 20 anys amb el carnet del PP, que ja va dirigir l’ens en l’època de José Ramón Bauzá i que es va caracteritzar, precisament, per silenciar l’oposició i no per ser independent».

Per això, Pons ha exigit al PP un perfil «independent, de reconegut prestigi i amb autoritat suficient», i ha criticat que «no són capaços de plantejar ningú en aquest sentit, perquè cerquen gent que estigui a les seves ordres i tapi les crítiques que tenen vostès». El portaveu adjunt ha carregat també contra la manca de pluralitat als informatius de l’ens, on no hi ha cap menorquí ni cap eivissenc presentant les notícies. «Demanam sobretot pluralitat, més que audiència». Aquesta elecció d’un nou director general per l’ens públic de ràdio i televisió es produeix després de la dimissió de l’anterior, Albert Salas, de qui Pons ha assegurat que «no va complir amb les funcions que la presidenta Prohens esperava d’ell». En concret, ha explicat que «quan se’l va anomenar s’esperava l’acompanyament i la justificació de les accions que des del Consolat s’anaven marcant pels informatius, però Salas no va estar disposat a fer aquest joc, i per això va presentar la seva dimissió, la qual cosa l’honora», ha conclòs Pons.