El Govern ha assolit un Pacte de Legislatura amb les organitzacions sindicals representades a la Mesa general de l’empleat públic. Es tracta d’un acord fruit del consens i assolit per unanimitat entre el Govern i els representants de les organitzacions sindicals CCOO, SIMEBAL, UGT, CSIF i STEI, que tenen representació en aquesta mesa.

Com a principals mesures, s’ha acordat l'homogeneïtzació de la indemnització per residència, donant resposta així a una demanda històrica. Amb aquest acord, a partir de 2026, l’import d’aquest complement, que serveix per a compensar el sobrecost de la insularitat, serà igual per a tots els grups de funcionaris i personal laboral. S’igualarà al que dia 1r de gener de 2026 correspongui al grup A1. En aquests moments aquest complement seria de 205,30 € a Mallorca, 410,60 € a Menorca i Eivissa i 615,90 € a Formentera (aquests imports es veuran incrementats en aquells percentatges que es determinin legalment amb posterioritat a l’aprovació d’aquest acord). El pagament d’aquesta nova indemnització per residència es pagarà en tres anys (entre 2026 i 2028, incrementant-se cada any un terç del total a percebre).

D’altra banda, pel que fa a les retribucions, també s’ha acordat la recuperació dels drets econòmics i de quantitats minorades. Això són les retribucions que els empleats públics deixaren de percebre per les congelacions que el Govern de Francina Armengol va aplicar des de l’any 2020. «Aquestes retribucions es retornaran als empleats dins l’exercici pressupostari de 2026. Cal recordar que a banda d’aquest nou acord, el Govern també retornarà els prop de 150 milions d’euros que l’anterior executiu també va congelar sense cap justificació de la conjuntura econòmica del país, com ha quedat palès a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears favorable al sindicat STEI», han explicat des del Govern.

Un altre punt important d’aquest acord assolit aquest dijous i que dona també resposta a una reivindicació històrica és que, a partir de la signatura d’aquest pacte, durant un període d’incapacitat temporal per malatia o malatia comuna, el complement de la baixa inclourà la part proporcional de les guàrdies del personal sanitari. Es tracta d’un complement equivalent a la diferència entre la prestació que rebi de la Seguretat Social i el cent per cent de les retribucions que percebés. El càlcul d’aquesta diferència pel complement d’IT es determinarà en l’àmbit de la mesa sectorial.

I finalment, entre els punts més destacats d’aquest pacte, el Govern es compromet a convocar anualment processos ordinaris per a l’obtenció de nous nivells de la carrera professional i a implementar-la en el sector públic instrumental.