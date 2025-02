El llobarro, l'orada i el déntol, alguns dels peixos que el Govern ha fixat quotes màximes diàries per a la pesca recreativa

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà de la Direcció General de Pesca, ha establert, per primera vegada, per a la pesca recreativa, quotes màximes de captura per llicència i dia per al llobarro, l’orada, el déntol i totes les espècies d’anfossos. La mesura, que es va consultar amb els consells insulars i té el suport del sector, es va acordar en la Comissió de Cogestió de la Pesca Marítima Recreativa a les Illes Balears. La Resolució del director general de Pesca, Antoni M. Grau, que ja s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix una quota diària individual i una quota diària per embarcació. «El principal objectiu és conservar els recursos marins de les Illes Balears, mitjançant una pesca sostenible i en la qual el sector es vegi involucrat. La mesura ha estat totalment consensuada amb aquest col·lectiu, que reclamava poder prendre part en aquest tipus de presa de decisions que l’afecta directament», ha manifestat Grau.

La quota diària individual és per persona, i, per tant, fa referència als pescadors submarins, als que pesquen des de les roques i als recreatius que pesquen en barca. En canvi, en la quota diària per embarcació es tenen en compte les captures per barca, independentment de la quantitat de persones que hi hagi. Per exemple, en el cas del déntol, en una embarcació en què hi hagi set persones, es podrien capturar tres d’exemplars.

Les quotes diàries per a la pesca d’aquestes espècies són les següents:

El director general de Pesca assenyala que, en un futur, no es descarta establir noves quotes o modificar les que hi ha per altres espècies, com el cap-roig, «sempre que hi hagi un suport majoritari en la Comissió de Cogestió de la Pesca Marítima Recreativa a les Illes Balears».

Cal recordar que la pesca marítima recreativa és una activitat d’oci amb desenes de milers d’aficionats a les Illes Balears. Es tracta d’una pràctica que no tan sols proporciona un contacte directe de la població amb la naturalesa, sinó que també genera un moviment econòmic i comercial important que no es pot menysprear. «A la majoria de les persones que practiquen la pesca recreativa els preocupa la conservació i la salut dels recursos marins, motiu pel qual volen contribuir a la preservació dels ecosistemes marins», ha recalcat Grau.

Comissió de Cogestió de la Pesca Marítima Recreativa a les Illes Balears

La Comissió de Cogestió de la Pesca Marítima Recreativa a les Illes Balears és un òrgan de participació pública del qual hi formen part representants de tots els actors rellevants i de les administracions afectades. Té com a objectiu millorar la governança de la pesca marítima recreativa i promoure la participació d'aquest col·lectiu en la conservació dels recursos marins i en la gestió de la pesca recreativa per assegurar-ne la sostenibilitat. Cal recordar que el Govern va crear aquest òrgan el 2024 per atendre una demanda del sector, que reivindicava més informació i la possibilitat de participar en els mecanismes de presa de decisions.