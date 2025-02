Alternativa Docent denuncia la manca de professorat i la pèrdua del 20% del poder adquisitiu dels docents

Enguany, la Conselleria d'Educació ha reconegut la xifra alarmant de 6.000 renúncies de docents, un fet sense precedents que posa en risc la qualitat educativa i el futur dels alumnes. «Aquesta desbandada de professionals és un símptoma clar del malestar existent entre els docents, provocat per unes condicions laborals que empitjoren any rere any», assenyala el sindicat Alternativa Docent. A més, «la pèrdua de poder adquisitiu no és l’únic factor què redueix l’atractiu de la professió docent», afirma el sindicat, «però és molt important a les Balears, on en nivell de preus supera amb escreix l’IPC estatal». Aquesta manca de docents, si no es prenen mesures aviat, «empitjorarà a causa del creixent nombre de jubilacions previstes», exposa.

Des de l'any 2008 fins al 2025, els salaris dels docents han experimentat un increment del 14%, passant de 2.545,46 euros bruts a 2.925,82 euros bruts (uns 2000 euros nets). No obstant això, «aquest augment és insuficient si es compara amb l'evolució de l'Índex de Preus al Consum (IPC), que en el mateix període ha pujat un 32,4%», exposa Alternativa Docent. Adverteix que «això es tradueix en una pèrdua real de poder adquisitiu del 19% per als professionals de l'educació, que suposa uns 450 euros mensuals manco per un docent que es vol incorporar a l’educació pública». «Fa vint anys, els interins cobraven els mesos d’estiu, s’oferien períodes de contractació mínima que amb els anys han desaparegut».

Davant aquesta «situació insostenible», el sindicat Alternativa Docent exigeix a la Conselleria d’Educació: la revisió immediata dels salaris docents, amb l'objectiu de recuperar com a mínim el poder adquisitiu perdut i equiparar-los a la realitat econòmica actual; mesures efectives per atraure i retenir el talent docent, millorant altres condicions de feina com pugui ser les ràtios, i reconeixent la importància de la seva tasca en la construcció de la societat; el pagament dels mesos d'estiu dels interins; l'equiparació de la carrera professional a la resta dels funcionaris; períodes de contractació mínima per interins; i el complement de residència adequat al cost de vida del lloc de feina.

«Els docents som conscients del paper fonamental que juguem en la formació de les futures generacions. Per això, continuarem lluitant per defensar els nostres drets i per garantir una educació pública de qualitat que sigui accessible per a tothom», conclou Alternativa Docent.