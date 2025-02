El decret llei per a regular les macrogranges a les Balears centrarà el debat en el proper ple del Parlament

El decret llei per a regular les macrogranges a les Balears centrarà el debat al proper ple del Parlament, dimarts, 11 de febrer.

Així, està previst que al proper ple del Parlament es debatrà i votarà el decret llei del Govern per a regular les macrogranges a les Balears, que es preveu que tirarà endavant amb els vots del PP i de Més per Mallorca.

Cal recordar que la norma, aprovada al Consell de Govern el 17 de gener, prohibeix les macrogranges avícoles de més de 160.000 gallines, després d'haver-se arxivat el projecte de la de Sineu, en què els promotors pretenien criar 750.000 d'aquestes aus.

Així mateix, cal assenyalar que el decret llei va ser negociat i pactat amb Més per Mallorca, que n'ha garantit el suport.

Per la seva banda, el PSIB-PSOE votarà en contra del decret perquè considera que té «massa carències». Segons ha assenyalat el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, a la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus d'aquesta setmana, la seva formació sol·licitarà que es tramiti com a projecte de llei per a presentar-hi al·legacions.

El PSIB va advertir que en els tres articles que té el decret no s'aborda el cas de les macrogranges porcines o bovines, per la qual cosa, segons la seva manera de veure, a aquesta legislació «li falta solidesa».