Exigeixen al Govern la gratuïtat del transport públic «per sempre», ja que «té els recursos i la competència per fer-ho»

El diputat socialista Ares Fernández ha exigit al Govern de Prohens que declari «per sempre» la gratuïtat del transport públic, ja que el mateix Govern ha assegurat que «té els recursos per poder-ho fer", i a més també en té les competències. Aquesta ha estat la demanda que el PSIB-PSOE ha fet al Govern del PP, després que el PP anunciàs que assumiria la despesa en haver votat no a la continuïtat de l’Escut Social plantejat pel Govern de l’Estat.

Fernández ha indicat que el PP, «en comptes de negociar amb el seu partit a Madrid per beneficiar la ciutadania d’aquestes Illes», varen preferir «votar que no a la continuïtat de l’Escut Social», però va assumir «pagar la gratuïtat del transport públic», que estava inclosa en el Decret del Govern de l’Estat al qual varen votar en contra.

Després de demanar «al servei de qui està aquest PP?», Fernández ha criticat que el govern del PP ha passat «de l’exigència de Prohens a Sánchez» per a mantenir la gratuïtat, a «l’abandonament de Feijóo a les Balears» quan varen votar en contra del decret estatal, amb la qual cosa, el PP balear «ha acotat el cap a Feijóo, i aquesta és la realitat».

Però ara que el PP veu que el nou decret tirarà endavant, «diu que votarà que sí»: «Què li molestava al PP de les Balears del que ha quedat fora: la pujada de l’SMI? Les entregues a compte a les comunitats autònomes? O el palacete del PNB?». Per al diputat socialista, l’únic que pretenia el PP era que el Govern perdés una votació, malgrat posar en joc «el benestar de 20 milions de persones» que es beneficiaven de la pujada de les pensions, i ha qualificat de «lamentable» l’actitud del PP.

De fet, l’únic que ha quedat acreditat en tota aquesta situació és que «quan s’ha de dir que sí a pujar les pensions o l’SMI, el PP ha dit que no. Quan s’ha de dir que sí a la gratuïtat del transport públic, com la millor política de mobilitat que s’ha vist en aquesta comunitat autònoma, el PP vota que no. I quan s’ha de dir que sí a millorar les condicions de vida de les persones treballadores d’aquest país, el PP vota sistemàticament que no».

«Malgrat que el PP no cregui en la gratuïtat del transport públic, perquè no els agrada que una persona treballadora es pugui estalviar 500 euros a l’any, sense haver de treure la cartera cada vegada que puja a un bus», el PSIB-PSOE ha exigit un compromís al Govern, «perquè quan volen tenen recursos per a la gratuïtat del transport públic», i que anunciï «que la gratuïtat del transport públic quedarà per sempre».

Mentrestant, i tenint en compte que el Govern de l’Estat cobrirà la gratuïtat del transport públic un any més, el diputat socialista ha instat el PP a emprar els 63 milions de la caixa autonòmica que volien destinar a la gratuïtat, a «millorar les seves condicions».