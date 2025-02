Salas: «La Mesa de Sostenibilitat està morta, sense acció ni resultats»

El portaveu d'El Pi a la Mesa de Sostenibilitat, Antoni Salas, ha denunciat la inoperància d'aquest òrgan, afirmant que ha deixat de complir la seva funció de promoure acords concrets.

«L’espai, que hauria de ser un punt de trobada per arribar a acords concrets, ha esdevingut un organisme inútil, sense acció ni resultats», ha declarat Salas. «Aquesta mesa està morta. No es prenen decisions, no hi ha avanços i el Govern només la manté per aparentar diàleg», insisteix el conseller.

Segons Salas, la falta de propostes i decisions concretes impedeix que la Mesa compleixi amb el seu objectiu de fer front als reptes com la sobrepoblació o la massificació turística que afronten les Illes Balears. «És evident que no hi ha voluntat política per tirar endavant iniciatives efectives», ha afegit. El representant d'El Pi ha instat el Govern a revisar el funcionament d’aquest òrgan i a apostar per una acció més decidida per assolir els objectius.

A més, Salas ha criticat la notícia del front comú amb les Canàries. «Per tapar el fracàs de les meses ara cerca nous titulars buits de contingut i segueix en una espiral de reunions sense fi i sense proposar accions concretes», ha sentenciat.