La fundació d'extrema dreta Abogados Cristianos es querella contra Podem i la il·lustradora Lluïsa Febrer per un cartell

Abogados Cristianos, fundació ultracatòlica i d'extrema dreta que assegura defensar els valors del cristianisme, ha presentat una querella contra la líder de Podem a les Balears, Lucía Muñoz, i contra la il·lustradora Lluïsa Febrer pel cartell elaborat per a promocionar La Santa Punxada, una festa reivindicativa que tendrà lloc el 19 de gener a Palma.

Amb el lema Sant SebastiàQ+, l'esdeveniment pretén reivindicar els drets de la comunitat LGTBIQ+ amb música, art, inclusió i visibilitat.

L'organització considera que Podem i la il·lustradora podrien haver incorregut en «un delicte d'escarni i odi».

Per la seva banda, Lucía Muñoz ha remarcat que «continuem acumulant denúncies de lobbies d'ultradreta. Primer va ser Desokupa i ara Abogados Cristianos. El seu matonisme ni ens fa por ni ens callaran. Visca Sant Sebastià queer i visca Lluïsa Febrer».

Des del 2008, la fundació d'extrema dreta ha posat un centenar de denúncies, cadascuna més ridícula que l'anterior, i gairebé sempre són inadmeses, arxivades o resoltes amb errors absolutoris. Entre les querelles interposades trobam una denúncies a la processó del Santo Chumino Rebelde a Màlaga i el Cony Insubmís a Sevilla, així com Femen, Leo Bassi, la revista Mongòlia o els humoristes de TV3 per entrevistar la verge del Rocío, la llei de amnistia, les exhumacions de Cuelgamuros, dues professores d'un institut valencià per disfressar-se de monges... La darrera ha estat contra el president de RTVE, José Pablo López, i la còmica Lalachus per mostrar una estampeta amb la vaca del Grand Prix durant les campanades.