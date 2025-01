MÉS insta Galmés a destituir el conseller de Turisme acusat d’intentar agredir un funcionari

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora ha demanat la destitució immediata del conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, acusat d'intentar agredir el cap del servei d'inspecció durant una discussió. Els fets destapats pel diari Última Hora «són extremadament greus», segons Alzamora, qui ha instat el president de la institució, Llorenç Galmés, a destituir-lo i «no mantenir-lo en el càrrec ni un minut més».

El comportament del conseller, ha afegit el portaveu ecosobiranista, «és intolerable i inadmissible» i, per tant, «ha d’abandonar les seves responsabilitats de gestió». Segons Alzamora, «es tracta d'una actitud violenta que no pot ser acceptada sota cap circumstància». Per això, ha instat el president del Consell a «depurar responsabilitats avui mateix». De no fer-ho, ha assegurat, «Galmés serà tan responsable com Rodríguez».

De fet, Alzamora ha remarcat que la gravetat de les denúncies que pesen sobre el conseller mereixen una resposta contundent: «Si bé l’ús de la violència sempre és intolerable, que aquesta sigui exercida per un càrrec públic encara és més indignant. Un servidor públic no deu comportar-se d’aquesta manera».

Al marge de l’actitud violenta i hostil del conseller, el portaveu de MÉS ha instat Galmés a esclarir les possibles irregularitats comeses, presumptament, en la tramitació de diferents expedients. La denúncia per agressió també detalla aquestes irregularitats: «És absolutament necessari aclarir si això és cert. De fet, durant els darrers mesos ja van alertar de possibles tractes de favor».

Segons Alzamora, «cal arribar fins al final i esbrinar si Galmés era coneixedor de la situació i des de quan».