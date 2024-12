Critiquen la «irresponsabilitat» d'invertir 30 milions en la compra de Gesa «sense saber ni tan sols què s'hi farà»

El PSOE Palma critica la compra per part de l’equip de govern de l’edifici de Gesa, «una adquisició que suposa destinar 30 milions d’euros en una iniciativa que ni tan sols es sap quin ús tindrà». Per al portaveu, Xisco Ducrós, «és una irresponsabilitat fer una inversió tan elevada en un projecte que no sabem a què es destinarà».

Per al PSOE, una actuació d’aquestes característiques hauria d’haver comptat amb el consens de tots els grups amb representació a Cort. «Es tracta d’una idea que hipoteca el futur de la ciutat. No sabem ni què s’hi farà», ha remarcat Ducrós.

El portaveu ha afirmat que els 30 milions que es destinaran a comprar l’edifici de Gesa es podrien invertir en «adquirir habitatges, una necessitat vital per a la ciutadania de Palma». «Amb aquests doblers es podrien comprar més de 80 habitatges, que es podrien incorporar al parc municipal i destinar a lloguer per a aquells que més ho necessiten», segons Ducrós. «I no només això, aquesta inversió es podria destinar al Pla de Barris per a millorar Palma o a la compra d’autobusos, mesures que beneficiarien a tota la ciutadania», ha conclòs.