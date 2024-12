MÉS critica que Cort canviï «unilateralment» la ubicació de l'Ofrena Floral de la Festa de l'Estendard

Més per Palma ha retret a l'Ajuntament de Palma que hagi decidit canviar de manera «unilateral» i «autoritària» la ubicació de l'Ofrena Floral de la Festa de l'Estendard, que se celebrarà dilluns a la plaça de Cort.

La formació ecosobiranista ha assenyalat que aquesta decisió «vulnera» el que recull la normativa d'aquesta festivitat declarada Bé d'Interès Cultural (BIC), que especifica que l'ofrena se celebra a la plaça d'Espanya.

En aquest sentit, el BOIB que la va declarar BIC el 2007 recull que sortiria de l'església de Sant Miquel i la corporació local es dirigiria posteriorment a la plaça d'Espanya. «Aquí es fa l'acte principal d'aquesta jornada, l'ofrena de corones, per part d'entitats, institucions i de l'Ajuntament al monument de Jaume I», han remarcat des de MÉS.

La regidora de Més per Palma Kika Coll ha incidit que el lloc «no és casual», ja que, a més de comptar amb l'única escultura pública de Palma Jaume I -a qui aquell dia es ret homenatge-, en aquesta zona estava situada la porta de Santa Margalida o Porta Pintada, que va ser a través de la qual el rei va entrar a la ciutat de Palma el 31 de desembre de 1229. «El que es pretén amb aquesta festa declarada BIC és reviure el seu recorregut des de la Porta Pintada fins a la Seu», ha matisat.

Cal recordar que l'any passat l'ofrena es va fer a la plaça de Cort de forma accidenta a causa de les obres de reforma de la plaça d'Espanya.

«Aquest any, el PP i el batle de Palma, Jaime Martínez, ha decidit tornar a celebrar-la davant de l'Ajuntament, cosa que incompleix de facto el que recull al BIC de la Festa de l'Estendard», ha recriminat Coll.

La representant local ha asseverat que «no és un canvi menor, sinó substancial». Tot i així, ha reconegut que MÉS no és partidari de «fossilitzar les festes», perquè, des del seu punt de vista, aquestes «estan vives i els canvis es poden produir, sempre que l'Ajuntament els comuniqui al Consell de Mallorca i els justifiqui amb una memòria avalada per experts de prestigi que li donin suport».

La Festa de l'Estendard es remunta als primers anys posteriors a la conquesta. Tots els canvis patits al llarg dels temps l'han convertida en una de les festes civils més antigues d'Europa, que s'ha anat modificant i adaptant a les noves condicions socials i culturals.

«El que no pot ser és que es facin canvis sense respectar el BIC i sense un consens social ampli. A hores d'ara l'únic que hi ha és una moció de Vox aprovada al ple de gener que no va comptar amb el suport de totes les forces polítiques i que estava esperant un estudi. Lamentablement, els regidors no tenen constància de cap informe i el PP ha decidit seguir amb el canvi d'ubicació de la forma autoritària que el caracteritza», ha conclòs Coll.