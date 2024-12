Proposen incentius fiscals per al rodatge a Eivissa i Formentera: «'Disco, Ibiza, Locomía' s'ha rodat a les Canàries perquè ofereixen deduccions d’impostos»

El senador d’Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, ha plantejat al Senat espanyol una modificació del Règim Especial Fiscal de les Illes Balears (REIB) per tal d’impulsar deduccions en l’impost de societats per a les produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques realitzats a les Illes Balears. El senador progressista ha destacat que «aquest incentiu ha permès a les Canàries convertir-se en el tercer territori de l’Estat -només per darrere de Madrid i Catalunya- amb un major impacte econòmic en la indústria cinematogràfica».

Ferrer va posar com a exemple la sèrie 'Disco, Ibiza, Locomía', que s’ha rodat de forma gairebé íntegra a Tenerife. Aquesta producció va implicar la participació d’un equip de més de 60 persones i la contractació d’uns 200 figurants locals. Per al senador és essencial que Eivissa i Formentera apostin per promocionar sectors que permetin minvar la dependència del monocultiu turístic: «Hem de fomentar la diversificació de l’economia balear, allunyant-la de l’economia de sol i platja en la qual moltes vegades se’ns vol encasellar».

La proposta posa com a requisits que es realitzi un rodatge d’un mínim de dues setmanes en territoris de les Illes Balears i que es contractin professionals locals. Es planteja una deducció de l’impost de societats de 20 punts percentuals, fins a arribar a un 40% pel primer milió d’inversió) i fins al 38% a partir del primer milió.

El senador també ha reclamat que aquestes deduccions es facin extensives a activitats d’investigació, I+D i innovació tecnològica.